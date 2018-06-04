Хотел заработать: минчанин разорял гнезда диких птиц и доставал птенцов

Объявление о продаже птенцов увидела в соцсетях сотрудница общественного объединения «Ахова птушак Бацькаўшчыны». Продавец рассказал, что продает ястреба-тетеревятника и ястреба-перепелятника, но документов на них нет.





Когда птенцы вылупились и подросли, мужчина предложил ей выкупить одного. Сотрудница организации отправилась на контрольную закупку в компании трех инспекторов Минской областной инспекции охраны животного и растительного мира.













На месте выяснилось, что птенца достали из гнезда. «На тот момент ему было всего около двух недель, и он должен был еще три недели находиться в гнезде», — рассказали специалисты.



