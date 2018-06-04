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У этой медали две стороны: зачем белорусам вступление страны в ВТО

05.06.2018 18:41 — Разное | Партизан  
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Эксперты заговорили о конце ВТО и замене организации двусторонними договорами, а белорусские чиновники рапортуют о том, что переговоры по вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию идут успешно, хотя, вероятнее всего, в этом году окончательный документ подписан не будет.

У этой медали две стороны: зачем белорусам вступление страны в ВТО
Такое заявление сделал недавно первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский., пишеи "Завтра твоей страны". А оно вообще нам надо?

Если взглянуть на перспективу, ответ будет – все-таки надо, считает Михаил Грачев, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»).

Все участники ЕАЭС, за исключением Беларуси, являются членами ВТО (Кыргызстан с 1998 года, Армения с 2003 года, Россия с 2012 года и Казахстан с 2015 года).

— По факту, наша экономика работает по правилам ВТО без юридического оформления, — отметил эксперт в комментарии Myfin.by. — Вступление Беларуси в ВТО снимет ряд вопросов и переведет их в иной формат. Например, регулярные претензии российских регулирующих органов по качеству молочной и мясной продукции можно было бы решать в рамках ВТО, что имеет совсем другой статус.

В рамках партнерства с Евросоюзом и дальним зарубежьем сертификация белорусских продуктов (сельского хозяйства, машиностроения, нефтехимии и пр.) дает возможность освоения новых рынков сбыта. С другой стороны, Беларуси придется открыть свой внутренний рынок (пусть и не сразу, но постепенно) для аналогичных товаров.

— Для рядовых потребителей это сулит снижение цен на товары широкого потребления (например, бытовая техника, автомобили). Для производителей это может обернуться расширением конкуренции. Но это может подстегнуть развитие отдельных отраслей, что в конечном итоге сработает в плюс, — пояснил Михаил Грачев.

 
 
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Эксперты заговорили о конце ВТО и замене организации двусторонними договорами, а белорусские чиновники рапортуют о том, что переговоры по вступлению Беларуси во...
 
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