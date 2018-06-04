Шкаф с телом пенсионерки нашли на помойке

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В Смоленске по горячим следам удалось раскрыть убийство пенсионерки. Тело пожилой женщины нашли в шкафу около мусорных контейнеров на улице Соколовского. Один из местных жителей присмотрел на помойке добротную мебель, чтобы перевезти к себе на дачу. Когда он распахнул дверцы шкафа, оттуда выпало тело покойницы.Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как двое мужчин и одна женщина выгружали шкаф из грузовой "газели". Затем сыщикам не составило труда установить, кому принадлежал грузовик, а вместе с тем и личности самих грузчиков.Они рассказали, что грузовое такси наняла 57-летняя местная жительница, чтобы перевезти мебель из одного района в другой. В пути она заметно нервничала, а затем и вовсе попросила остановить машину около мусорных баков и выгрузить шкаф прямо на помойку.На первом же допросе женщина созналась в преступлении. Она рассказала, что погибшая приходилась ей тётей. Накануне родственницы поссорились из-за квартиры. В результате племянница ударила пенсионерку костылём по голове, а затем задушила подушкой, передаёт портал Readovka.Как сообщили в СКР по региону, в отношении жительницы Смоленска возбуждено уголовное дело по части 1-й статьи 105-й УК РФ "Убийство". Ей грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.