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Доминик Тим вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»
В мужской части «Ролан Гаррос» в четверку лучших неожиданно легко пробился австриец Доминик Тим.
Он не оставил шансов немецкому теннисисту Александру Звереву, который в прошлых раундах показывал в Париже отличную игру. 6:4, 6:2, 6:1 – уверенная победа Тима.
У женщин в полуфинал вышла Мэдисон Киз. Американка обыграла в двух сетах Юлию Путинцеву из Казахстана – 7:6, 6:4. Россиянка Дарья Касаткина уступила Слоан Стивенс – 3:6, 1:6.
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В мужской части «Ролан Гаррос» в четверку лучших неожиданно легко пробился австриец Доминик Тим.
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