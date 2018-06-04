Доминик Тим вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

В мужской части «Ролан Гаррос» в четверку лучших неожиданно легко пробился австриец Доминик Тим.

Он не оставил шансов немецкому теннисисту Александру Звереву, который в прошлых раундах показывал в Париже отличную игру. 6:4, 6:2, 6:1 – уверенная победа Тима.

У женщин в полуфинал вышла Мэдисон Киз. Американка обыграла в двух сетах Юлию Путинцеву из Казахстана – 7:6, 6:4. Россиянка Дарья Касаткина уступила Слоан Стивенс – 3:6, 1:6.