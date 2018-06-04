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«Поехали в Гурзуф. Все люди нормальные – на пляж, мы – в горы на этюды»: знакомим с династией художников Масленниковых
Когда участник Великой Отечественной войны Павел Масленников сошёл с поезда на минском вокзале, он увидел вдали только Оперный театр.
Как гласит семейная легенда, к новому месту работы будущий народный художник Беларуси направился пешком. Здесь, в Оперном, он почти 15 лет создавал волшебные миры театральных подмостков. Но самой большой его любовью всегда была природа.
Владимир Масленников, художник:
Владимир Масленников:
И как возле Оперного, а также в его стенах, прошло его счастливое детство. Когда отец брал маленького Владимира на пленэры, он, скорее всего, уже предполагал, что ведет сына тернистым путём художника.
Владимир Масленников:
И, может быть, сначала, в детстве, на первых этапах где-то и заставлял меня, но потом это настолько привилось уже, что я тоже, куда бы я не ехал, у меня всегда в машине – этюдник.
Так главный герой полотен Масленникова – Минск – стал позировать вскоре и его сыну Владимиру.
Владимир Масленников:
Карла Маркса, район Оперного театра – он ещё близок, потому что там детство прошло.
И вот эти старые дома с лепниной, «сталинские» называются – мне очень нравятся, они интересны, образны.
Тогда Павел Масленников ещё не знал, что в его честь назовут музей в Могилёве, откуда он родом, а также столичную гимназию, а к его столетию выпустят именную монету. Тогда он просто каждый день делал то, к чему тянули сердце и душа. Когда же он стал первым ректором Белорусского театрально-художественного института, у него появилась возможность передавать опыт не только своим детям, но и всем талантливым художникам нового времени.
Владимир Масленников:
Как бы, не он сказал, а «его хлопцы» сказали.
Владимир помнит отца суровым. Но справедливым. По его стопам он пошёл без тени сомнения. Когда уже его сын, названный в честь знаменитого деда, взял в руки кисти, стало понятно, что традиция Масленниковых в искусстве не прервется.
Любимые места деда и отца Павел Масленников-младший пишет не без гордости, да и ответственность за преемственность поколений даёт о себе знать.
Павел Масленников, художник:
И столичное небо на их полотнах кружит голову своим особым характером.
Любимые места у художников разные, но их объединяет то, что они сохранили тот самый родной облик со времён детских воспоминаний. Правнучка родоначальника семейных традиций Масленниковых пошла вслед за прадедом, дедом и отцом.
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«Поехали в Гурзуф. Все люди нормальные – на пляж, мы – в горы на этюды»: знакомим с династией художников Масленниковых
Когда участник Великой Отечественной войны Павел Масленников сошёл с поезда на минском вокзале, он увидел вдали только Оперный театр. Художник стал свидетелем...
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