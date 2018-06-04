Итоги визита губернатора Вологодской области в Беларусь

Сегодня во Дворце Независимости состоялась встреча Президента с губернатором Вологодской области. У нашей страны давние и тесные связи со многими российскими регионами. Беларусь для Вологодской области – главный внешнеторговый партнёр. Сегодня стороны готовы не только удерживать планку, но и поднимать её. Ставку делают на развитие промышленной кооперации в общих интересах. Александр Лукашенко предложил открывать совместные производства в разных сферах. Опыт есть, и он успешен. Белорусские тракторы выпускает предприятие в Череповце, сейчас речь идёт о наращивании объёмов и поставках другой техники. Визит делегации в Минске уже можно назвать плодотворным. Подписаны новые контракты. Новые точки роста оценил Дмитрий Семченко.

Кроме пресловутой «черноглазой», ставшей с лёгкой руки белорусских «Песняров» неофициальным гимном Вологды, в этом регионе немало других символов. Например, вологодское кружево. Кстати, местная фабрика активно использует белорусский лён. Вологодское масло, которому, впрочем, на местном рынке не уступает белорусская молочка. Конечно, российский Дед Мороз, получивший прописку в одном из районных городов вологодской области Великом Устюге. Но сегодня в бизнес-эпоху куда важнее символы, которые принято называть брендами. И здесь по масштабу безусловный лидер – это Череповецкий литейно-механический завод, где открылось совместное сборочное производство МТЗ. Предприятие ещё не вышло на полную мощность, но здесь уже собирают каждый третий колёсный трактор в России.

Одним из первых белорусских предприятий, на которое отправилась вологодская делегация, стал Минский тракторный завод.Главная тема – рост производства. Сейчас более 130 российских предприятий поставляют свою продукцию для МТЗ. Проект в Череповце называют «Союзным трактором». Определённая степень локализации даст преференции российского правительства, а местная белорусская диаспора гарантирует выполнение всех контрактов, ведь на череповецком заводе почти все ключевые специалисты – белорусы, как и сам руководитель предприятия.

Владимир Болгаев, генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода: «Наш завод является одним из центров защиты белорусских интересов на российском рынке. Не секрет, что российский рынок является местом боя значительного количества брендов, в том числе и зарубежных».

Тотальное расширение объёмов не только тракторов обсуждали уже во Дворце Независимости. Главы российских регионов в Минске – это частые гости. Буквально каждый месяц здесь принимают очередную делегацию. Александр Лукашенко не раз называл эту форму сотрудничества самой близкой народу. Россия большая. Такая точечная работа приносит более весомые плоды, особенно учитывая, что товарооборот Беларуси с российскими регионами зачастую больше, чем с отдельными странами.

Например, в прошлом году с Вологодской областью мы наторговали почти на 400 миллионов долларов. Это в семь раз больше, чем товарооборот Беларуси с Кыргызстаном, в девять раз больше, чем с Арменией, которые наряду с нашей страной входят в Евразийский экономический союз. Если все договорённости, достигнутые сегодня в Минске, претворятся в жизнь, то вскоре товарооборот с этой небольшой областью (с населением чуть больше миллиона человек) может превысить всё нашу торговлю с огромным Казахстаном.

Журналисты мгновенно подметили не только широкую улыбку Олега Кувшинникова, адресованную белорусскому Президенту, но и общее с Александром Лукашенко спортивное увлечение. Вологодский губернатор – КМС по хоккею. До сих пор часто выходит на ледовую площадку. Общий язык нашли сразу, подтверждает гость.

Буквально через 20 минут после переговоров с Президентом – историческое событие на Минском автомобильном заводе. Вологодская область закупит 120 низкопольных автобусов и 20 тягачей МАЗ. В регионе создают крупную транспортно-логистическую компанию, и белорусские машины заменят технику скандинавских производителей, которые пока доминируют на российских дорогах. Но самое главное, что теперь в Вологодской области откроется сервисный центр МАЗ.

Свою продукцию в Вологодскую область будет поставлять и Минский моторный завод. Она будет использоваться для совместного производства погрузчиков и экскаваторов. Первая партия белорусских двигателей уже отгружается на Череповецкий литейно-механический завод.

Продолжит поставки сельскохозяйственной техники в Вологодскую область «Амкодор». Кроме того, предприятие начнёт реализовывать там лесозаготовительную технику. До этого в области продавались только импортные аналоги, а сегодня речь идёт уже о совместной сборке. Перспективы огромные, ведь лесом покрыты 75% этого региона. Что же до отношений с Беларусью, то в них ни осталось ничего непроходимого. Завтра договорённости буквально пошагово проработают на уровне правительства.

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