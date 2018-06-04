Двойной праздник для православных

В третий день празднования Троицы – одногоиз главных христианских праздников – вхраме Святой Живоначальной Троицы в Порозово прошло праздничное богослужение.



Для верующих этот престольный праздник юбилейный. Сто сорок пять лет назад, в 1873 году, новая каменная церковь была освящена подоросским благочинным священником Игнатием Кончевским. С тех пор каждый год на Троицу верующие собираются в храме, чтобы вспомнить сошествие Святого духа на апостолов, которое, согласно учению Церкви, указало на тройственность Бога. Именно тогда была основана Вселенская апостольская Церковь.

В этот раз церковь, как и в первый престольный праздник, была украшена зеленью, букетами цветов, а дорога к храму усыпана живыми цветами. В зеленых одеждах были настоятель порозовской церкви, гостиисвященнослужители.



Праздничную литургию совершил секретарь Гродненской епархии митрофорный протоиерей Анатолий Ненартович. Ему сослужили настоятель храма протоиерей Федор Шелест и духовенство Свислочского благочиния. После литургии митрофорный протоиерей обратился к прихожанам со словами поздравлений с двойным праздником. Отец Анатолий отметил, что только благодаря истинно верующим христианам-порозовчанам церковь отмечает этот солидный юбилей, благодаря их стараниям она сохранилась, несмотря ни на что. Также в этот день он выполнил еще одну важную миссию: наградил в благословение за труды в течение двадцати семи лет во славу Святой Церкви настоятеля храма Святой Живоначальной Троицы протоиерея Федора Шелеста медалью «Коложский Крест» 3 степени. Такой же награды удостоена первая и верная помощница отца Федора – матушкаЛюбовь. Архиерейскими грамотами отмечены труды на благо Церкви и прихода певчих Антонины Арсеньевой, Анны Гончаревич, Варвары Шкулепы, Нины Горбач и Веры Почебут.











Врезка. Ныне действующая церковь Святой Живоначальной Троицы в Порозово – памятникархитектуры ретроспективно-русского стиля. Объемно-пространственная композиция состоит из восьмигранной звонницы над кубоподобным притвором, короткой трапезной, поперечного прямоугольного молитвенного зала, пятигранной апсиды с боковыми ризницами. Двухстильная крыша завершена по центру лукоподобным куполом на восьмигранном барабане, по краям – маковками. Маковками завершены апсиды и шатер звонницы. Три входа в притворы выполнены колонными арочными порталами, арочные оконные проемы декорированы рустом.

Людмила БАЛЫШ.

Фото автора.