ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Двойной праздник для православных

05.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
Размер текста:
A
A
A

Двойной праздник для православных

В третий день празднования Троицы – одногоиз главных христианских праздников – вхраме Святой Живоначальной Троицы в Порозово прошло праздничное богослужение.

Для верующих этот престольный праздник юбилейный. Сто сорок пять лет назад, в 1873 году, новая каменная церковь была освящена подоросским благочинным священником Игнатием Кончевским. С тех пор каждый год на Троицу верующие собираются в храме, чтобы вспомнить сошествие Святого духа на апостолов, которое, согласно учению Церкви, указало на тройственность Бога. Именно тогда была основана Вселенская апостольская Церковь.
В этот раз церковь, как и в первый престольный праздник, была украшена зеленью, букетами цветов, а дорога к храму усыпана живыми цветами. В зеленых одеждах были настоятель порозовской церкви, гостиисвященнослужители.


Праздничную литургию совершил секретарь Гродненской епархии митрофорный протоиерей Анатолий Ненартович. Ему сослужили настоятель храма протоиерей Федор Шелест и духовенство Свислочского благочиния. После литургии митрофорный протоиерей обратился к прихожанам со словами поздравлений с двойным праздником. Отец Анатолий отметил, что только благодаря истинно верующим христианам-порозовчанам церковь отмечает этот солидный юбилей, благодаря их стараниям она сохранилась, несмотря ни на что. Также в этот день он выполнил еще одну важную миссию: наградил в благословение за труды в течение двадцати семи лет во славу Святой Церкви настоятеля храма Святой Живоначальной Троицы протоиерея Федора Шелеста медалью «Коложский Крест» 3 степени. Такой же награды удостоена первая и верная помощница отца Федора – матушкаЛюбовь. Архиерейскими грамотами отмечены труды на благо Церкви и прихода певчих Антонины Арсеньевой, Анны Гончаревич, Варвары Шкулепы, Нины Горбач и Веры Почебут.

Двойной праздник для православных

 

Двойной праздник для православных

 
Врезка. Ныне действующая церковь Святой Живоначальной Троицы в Порозово – памятникархитектуры ретроспективно-русского стиля. Объемно-пространственная композиция состоит из восьмигранной звонницы над кубоподобным притвором, короткой трапезной, поперечного прямоугольного молитвенного зала, пятигранной апсиды с боковыми ризницами. Двухстильная крыша завершена по центру лукоподобным куполом на восьмигранном барабане, по краям – маковками. Маковками завершены апсиды и шатер звонницы. Три входа в притворы выполнены колонными арочными порталами, арочные оконные проемы декорированы рустом.

 

Людмила БАЛЫШ.

Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В третий день празднования Троицы – одногоиз главных христианских праздников – вхраме Святой Живоначальной Троицы в Порозово прошло праздничное богослужение.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новые ряды строительных материалов открыты на рынке «ИстПал»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика