В Минске 4 июня побит очередной температурный рекорд 105-летней давности

Как сообщили представители Белгидромета, 4 июня в Минске был побит температурный рекорд 105-летней давности. Температура воздуха в столице поднялась до 29 градусов выше нуля. Предыдущий температурный максимум был установлен в 1913 году. Тогда в Минске было плюс 28 градусов.

Температурные рекорды 4 июня также были установлены в Могилеве, где было плюс 29,7 градусов (предыдущий рекорд был зафиксирован в 1971 году и составлял 27,2 градуса тепла), в Гомеле – плюс 28,8 градусов (предыдущий максимум в 1982 году составил 28,5 градусов) и на метеостанции «Полесская» на востоке Брестской области – плюс 29,9 градусов (было 28,9 градусов тепла в 1998 году).

В целом по Беларуси было на 4-7 градусов теплее климатической нормы. Однако рекорд дня для 4 июня, который был зафиксирован в Марьиной Горке в 1901 году – плюс 31,9 градусов, – не побит.