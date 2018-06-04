В Барановичах «Опель» сбил 9-летнюю девочку

ДТП произошло 5 июня, около 14.40, на улице Советской возле автобусной остановки «Дом школьника».



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Автомобиль «Опель-Зафира», за рулем которого был 41-летний житель Барановичей, ехал по улице Советской в направлении центра.

В это время со стороны Дворца детского творчества проезжую часть переходила 9-летняя девочка.



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Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома

Как девочка попала под машину, водитель объяснить не смог.

– По его словам, ребенка он видел и двигался со скоростью не более 20 км в час, – рассказали Intex-press в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Девочку с ушибами, ссадинами и подозрением на закрытый перелом госпитализировали.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56154.php

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Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома

По факту ДТП проводится проверка.