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В Барановичах «Опель» сбил 9-летнюю девочку
05.06.2018 20:58 — Разное | Виртуальный Брест
ДТП произошло 5 июня, около 14.40, на улице Советской возле автобусной остановки «Дом школьника».
Автомобиль «Опель-Зафира», за рулем которого был 41-летний житель Барановичей, ехал по улице Советской в направлении центра.
В это время со стороны Дворца детского творчества проезжую часть переходила 9-летняя девочка.
Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома
Как девочка попала под машину, водитель объяснить не смог.
– По его словам, ребенка он видел и двигался со скоростью не более 20 км в час, – рассказали Intex-press в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
Девочку с ушибами, ссадинами и подозрением на закрытый перелом госпитализировали.
Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома
По факту ДТП проводится проверка.
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ДТП произошло 5 июня, около 14.40, на улице Советской возле автобусной остановки «Дом школьника». Автомобиль «Опель-Зафира», за рулем которого был 41-летний житель...
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