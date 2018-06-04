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На мосту 28-го Июля столкнулись рейсовый автобус и автомобиль VW
05.06.2018 20:58 — Разное | Виртуальный Брест
Обстоятельства произошедшего выясняются, на место происшествия выехали сотрудники ГАИ. ДТП произошло сегодня, 5 июня 2018 года в городе Бресте на ул. 28-го Июля вечером, около 19.30.
По информации очевидцев, столкнулись автобус МАЗ и автомобиль VW. Пассажирам пришлось выйти и продолжить свой путь пешком.
Движение троллейбусов тоже ограничено.
Будьте внимательны, собралась большая пробка, от самого светофора на Московской.
Не смотря на наличие скорой помощи, очевидцы заверяют, что серьёзно пострадавших нет.
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Обстоятельства произошедшего выясняются, на место происшествия выехали сотрудники ГАИ. ДТП произошло сегодня, 5 июня 2018 года в городе Бресте на ул. 28-го Июля...
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