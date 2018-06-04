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На мосту 28-го Июля столкнулись рейсовый автобус и автомобиль VW

05.06.2018 20:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Обстоятельства произошедшего выясняются, на место происшествия выехали сотрудники ГАИ. ДТП произошло сегодня, 5 июня 2018 года в городе Бресте на ул. 28-го Июля вечером, около 19.30.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56153.php

На мосту 28-го Июля столкнулись рейсовый автобус и автомобиль VW

По информации очевидцев, столкнулись автобус МАЗ и автомобиль VW. Пассажирам пришлось выйти и продолжить свой путь пешком.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56153.php

На мосту 28-го Июля столкнулись рейсовый автобус и автомобиль VW

Движение троллейбусов тоже ограничено.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56153.php

На мосту 28-го Июля столкнулись рейсовый автобус и автомобиль VW

Будьте внимательны, собралась большая пробка, от самого светофора на Московской.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56153.php

На мосту 28-го Июля столкнулись рейсовый автобус и автомобиль VW

Не смотря на наличие скорой помощи, очевидцы заверяют, что серьёзно пострадавших нет.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56153.php

На мосту 28-го Июля столкнулись рейсовый автобус и автомобиль VW


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56153.php

На мосту 28-го Июля столкнулись рейсовый автобус и автомобиль VW

Если вы располагаете информацией по данному происшествию 
или фотографиями, пришлите их на viber - +375297257073

Теги: Брест
 
 
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Обстоятельства произошедшего выясняются, на место происшествия выехали сотрудники ГАИ. ДТП произошло сегодня, 5 июня 2018 года в городе Бресте на ул. 28-го Июля...
 
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