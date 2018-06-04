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Первая виртуальная платёжная карта с кэшбэком появилась в Беларуси
V-banking – это совместный проект телеком-оператора Velcom, компании Visa и банка «Решение».
Оформить такую карту можно в несколько кликов с мобильного телефона всего за полторы минуты, а затем оплачивать (от «коммуналки» до интернет-покупок). У каждой карты есть свой номер и код безопасности. Срок действия – год, а максимальный расходный лимит – 10 тысяч рублей.
Рассчитаться за покупки виртуальной картой можно в любой точке мира, платежи v-banking проходят без дополнительных комиссий. Скоро обладатели онлайн-карточек получат новые возможности, в том числе ещё не представленные в Беларуси.
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V-banking – это совместный проект телеком-оператора Velcom, компании Visa и банка «Решение».
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