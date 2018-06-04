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Первая виртуальная платёжная карта с кэшбэком появилась в Беларуси

05.06.2018 21:04 — Разное | ОНТ  
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V-banking – это совместный проект телеком-оператора Velcom, компании Visa и банка «Решение». 

Оформить такую карту можно в несколько кликов с мобильного телефона всего за полторы минуты, а затем оплачивать (от «коммуналки» до интернет-покупок). У каждой карты есть свой номер и код безопасности. Срок действия – год, а максимальный расходный лимит – 10 тысяч рублей.

Роберт Дашян, заместитель генерального директора по маркетингу, продажам и абонентскому обслуживанию Velcom: «Преимущества этой карточки в том, что по ней выплачивается кэшбэк в размере 2% от суммы платежей, кроме платежей в ЕРИПе, потому что они у нас бесплатные. Кроме того, начисляются по остатку на карточке ещё 3%. Пополнение карточки тоже простое. Буквально два нажатия – и вы пополняете свою виртуальную карточку с основного счёта».

Игорь Ковалёв, региональный менеджер Visa в Беларуси, Молдове и Азербайджане: «Первое свойство карты – это удобство для потребителя. Второе – защищённость, безопасность. Все операции по карте подтверждаются технологией, которую разработала компания Visa. Служит для безопасной оплаты в Интернете».

Рассчитаться за покупки виртуальной картой можно в любой точке мира, платежи v-banking проходят без дополнительных комиссий. Скоро обладатели онлайн-карточек получат новые возможности, в том числе ещё не представленные в Беларуси.

 
 
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​V-banking – это совместный проект телеком-оператора Velcom, компании Visa и банка «Решение».
 
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