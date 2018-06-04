Беларусь изучает европейский опыт в сфере трудовой миграции

Как защитить права и переселенцев и граждан страны, когда те уезжают на заработки, обсудили в Минске представители МВД и европейских структур.

Ежегодно в Беларусь приезжают от 14 до 20 тысяч трудовых мигрантов. Они задействованы в различных сферах экономики. Изучение европейских законов и опыта поможет защитить их права. Обсуждение возможности присоединения к некоторым конвенциям Международной организации труда продолжится и в парламенте.