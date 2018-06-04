«Александрия собирает друзей»: организаторы рассказали, чем будут удивлять гостей праздника в этом году

Лейтмотивом будущего праздника станет Год малой родины. 7 и 8 июля на берегу Днепра восьмой раз отпразднуют Купалье те, кому по душе open-air с этническим колоритом.

Здесь ждутболее 110 тысяч гостей. Больше станет праздничная площадка, увеличится количество мест, а длина торговых рядов вырастет до километра. Приехав в Александрию, можно будет побывать и на других фестивалях народной культуры. Презентацию региональных праздников подготовит каждая область. Впервые здесь пройдут Дни культуры Украины с Сорочинской ярмаркой, множеством концертов и представлением конного театра. А вот шоу на главной сцене традиционно готовит режиссёрско-постановочная группа телеканала ОНТ. Билеты уже в продаже.

Андрей Кунцевич, заместитель председателя Могилёвского облисполкома: «Мы ожидаем, что участие в этом представлении примут популярные исполнители из России, Украины и Беларуси. Имена знаковые: Сергей Трофимов, Николай Гнатюк, ВИА «Синяя птица». Мы ждём в гости представителей семь государств».

В разгар сезона отпусков, наверняка, у гостей Александрии интерес вызовет выставка агроэкоусадеб «Адпачывайце у весцы». Здесь можно будет и попариться в бане, и попробовать уху, и организовать семейный отдых. Город мастеров, праздник красок, квесты, дискотеки, фейерверк – развлечения на любой возраст и вкус. На воду упадут венки, а на берегу Днепра запылает купальский костёр.