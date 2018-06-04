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За сколько продают и покупают работы уроженцев Беларуси на аукционе Sotheby’s?

05.06.2018 21:16 — Разное | ОНТ  
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В Лондоне начались так называемые русские торги, а точнее русско-белорусские. Работы уроженцев нашей страны – топ-лоты крупнейших игроков арт-рынка. Самым дорогим на Christie’s стал эскиз 1904 года к спектаклю «Антигона» авторства гродненца Льва Бакста. Эскиз ушёл за почти 430 тысяч евро. Сегодня стучали аукционным молотком на Sotheby’s. Александр Матяс – по витебскому счёту.

Многие знают, что Лондон – это мировая столица искусства. Стекаются богачи, скапливаются арт-деньги, лоты берут своё. Сегодня выручка Sotheby’s составила около десяти миллионов евро.

В топ-5 рекордсменов торгов попала Вера Ермолаева. Эскиз супрематистского оформления фасада здания в Витебске. Продажа – 70 тысяч евро, покупка – почти 370 тысяч евро.

Ольга Корчагина, куратор выставки Sothebys в Москве: «Интернациональная картина, которая складывается в связи с историческими особенностями 20 века, – это наиболее интересный момент. В этому случаю логично просто делать акценты на «русском периоде», «витебском периоде».

Показали товар лицом в столице России. Так аукционы работают напрямую с коллекционерами. Во флигеле московского музея Щусева – «Тайна искушения». Редкую работу Малевича с «безупречным провенансом» называли главной приманкой торгов – всего-то около 500 тысяч евро. Лот сегодня остался лотом.

Владимир Счасный, культуролог: «Недавно работы художников Витебской школы показывали в Париже, показывали в Нью-Йорке. Интерес к ним растёт. И я думаю, что нужно не терять времени, приобретать эти работы для наших музеев. В феврале 2020 года исполнится 100 лет со дня объявления о создании «Утвердителей нового искусства».

Экс-посол Беларуси в Соединённом Королевстве – авторитетный эксперт не только в лондонских делах. Со Счастным связано счастье возвращения долго «забытых» на родине мэтров знаменитой EcoledeParis: Павел Кремень из Гомеля, гродненец Осип Любич.

Были и есть ли белорусы среди клиентов Sotheby's? Вопросы, которые официальные представители аукциона не комментируют. По непроверенным данным, но из надёжных источников, стало известно, что «наш» покупатель сегодня в Лондоне.

Эстафету торгов по-русски от Sotheby’s примет MacDougall's. Топ-лот любимого аукциона выходцев из Восточной Европы – «Натюрморт» Ивана Хруцкого из местечка Улла под Витебском. Просят 700 тысяч евро. В общем, фамилий земляков, ставших твёрдой валютой в мировом искусстве, много. 

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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​В Лондоне начались так называемые русские торги, а точнее русско-белорусские. Работы уроженцев нашей страны – топ-лоты крупнейших игроков арт-рынка.
 
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