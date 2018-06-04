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По болоту и бездорожью. Трофи-рейд пройдет в Свислочи

05.06.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Джип-фестиваль и трофи-рейд «Зубры» пройдет в городе Свислочь 16 июня. Участники из Беларуси, Польши, Литвы, России выйдут, а точнее, выедут на старт кольцевой гонки, чтобы сразиться в нескольких категориях от квадроциклов до внедорожников – серийных моделей и оригинальных автомобилей свободной конструкции. 



Кстати, комментировать гонки по болотам и бездорожью будет профессиональный ведущий Вячеслав Пожарицкий, а стать зрителями могут все желающие. Трасса – кольцевая, расположена рядом с городским парком. Так что добраться до места проведения зрелищных соревнований можно без  труда. А вот для участников  к  финишу проехать будет не совем просто. 

По болоту и бездорожью. Трофи-рейд пройдет в Свислочи


Начнется трофи-рейд в 11.00. После 17.00 наградят победителей, а вечер продолжится выступлением молодежной кавер-группы из Гродно «Radiance», фестивалем красок и праздничной дискотекой до полуночи. 

По болоту и бездорожью. Трофи-рейд пройдет в Свислочи

 

 
 
Теги: Гродно
 
 
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Джип-фестиваль и трофи-рейд «Зубры» пройдет в городе Свислочь 16 июня. Участники из Беларуси, Польши, Литвы, России выйдут, а точнее, выедут на старт кольцевой гонки,...
 
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