По болоту и бездорожью. Трофи-рейд пройдет в Свислочи

Джип-фестиваль и трофи-рейд «Зубры» пройдет в городе Свислочь 16 июня. Участники из Беларуси, Польши, Литвы, России выйдут, а точнее, выедут на старт кольцевой гонки, чтобы сразиться в нескольких категориях от квадроциклов до внедорожников – серийных моделей и оригинальных автомобилей свободной конструкции.





Кстати, комментировать гонки по болотам и бездорожью будет профессиональный ведущий Вячеслав Пожарицкий, а стать зрителями могут все желающие. Трасса – кольцевая, расположена рядом с городским парком. Так что добраться до места проведения зрелищных соревнований можно без труда. А вот для участников к финишу проехать будет не совем просто.









Начнется трофи-рейд в 11.00. После 17.00 наградят победителей, а вечер продолжится выступлением молодежной кавер-группы из Гродно «Radiance», фестивалем красок и праздничной дискотекой до полуночи.







