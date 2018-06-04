Борщевик «напал» на деревню Ячево. Что делать



Борщевик окружает огороды местных жителей. Фото прислано жительницей деревни Ячево

Вдоль одной улицы и огородов в деревне Ячево разрастается борщевик. Опасный для людей сорняк очень быстро растёт. Жители беспокоятся, что в заросли могут забраться дети и получить сильные ожоги.

Жительница деревни Мария прислала в редакцию фотографии и сообщила, что борщевик растёт вдоль улицы Новосадовая, прямо за огородами. Он перешёл канаву, проник к огородам и дорожке за ними. На своих участках сельчане борщевик вытравили химией, а на территории деревни он продолжает расти.

Жители Ячево ещё на прошлой неделе обращались в сельсовет, но председателя не застали, оставили сообщение секретарю.

Чем опасен борщевик

«Борщевик Сосновского — это гигантское растение, — пояснил корреспонденту «Кур'ера» Сергей Антонович, главный специалист Слуцкой инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, достигающее в высоту 2 -3 метров с крупными листьями (длиной 85−125 см и шириной 110−150см) и цветами (диаметром до 75 см). Растение выделяет прозрачный фототоксичный сок, который вызывает сильные ожоги.

Ожог появляется через 15 минут после контакта с растением. Через сутки кожа краснеет под ней появляется жидкость. в течение трёх суток идёт воспалительная реакция с образованием пузырей. Если пузыри не вскрывать, то они держаться 2−3 недели, затем постепенно рассасываются, оставляя бурые пятна. При попадании инфекции пузыри превращаются в гнойники и долго не заживающие раны.

Борщевик представляет серьезную опасность и для природных комплексов. Сорняк быстро разрастается, вытесняет другие растения".

Как бороться с борщевиком

«Самый эффективный способ борьбы с борщевиком — применить агрохимикаты или выкопать. Скашивание — малоэффективно, потому что через две-три недели сорняк появится вновь, — сказал Сергей Антонович.

Слуцкая инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды контролирует места произрастания борщевика. Сейчас он зарегистрирован на 29,453 гектарах (на 1,5 га меньше, чем в прошлом году).

Где больше всего опасного растения:

СХФ «Замостье» ОАО «Слуцкий КХП- 6 га;

СХФ ОАО «Слуцкий сыродельный к-т" — 4,88 га;

ОАО «Агрофирма Лучники" — 1,84га;

ОАО «Весейский Покров" — 1,3 га;

ГУП «Слуцкое ПМС"-9 га;

КУП «Слуцкое ЖКХ" — 1,6 га.

В этом году из областного бюджета в Слуцкий район направлено 25 000 рублей для ликвидации очагов борщевика.

Если не уничтожить борщевик и допустить созревание семян, то в следующем году его будет во много раз больше, потому что одно растение способно оставить более тысячи семян.

Куда обращаться, если обнаружили распространение борщевика:

в сельский совет по месту проживания

в Слуцкую инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды, телефон: 6 31 35.