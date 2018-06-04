Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, на торфяниках Полесья местами прогнозируются заморозки до нуля - минус 2. Днем будет 14-20 градусов тепла.
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В Беларуси 6 июня местами ожидаются заморозки
05.06.2018 21:10 — Разное | Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, на торфяниках Полесья местами прогнозируются заморозки до нуля - минус 2. Днем будет 14-20 градусов тепла.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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