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ОАО «Борисовдрев» выпустило спички с «не экспортной» этикеткой
ОАО «Борисовдрев» выпустило спички с этикетками, на которых изображены награды СССР времен Великой Отечественной войны.
Среди них самая распространенная медаль – «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». На лицевой стороне медали размещено изображение Сталина в форме маршала Советского Союза и надпись «Наше дело правое мы победили», пишет
Известно, что во многих сопредельных странах, в частности, в Украине, куда направляется немалая часть экспорта борисовских спичек, весьма негативно относятся к подобным изображениям.
Впрочем, в любом случае для борисовских спичек со Сталиным остается весьма обширный российский рынок.
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ОАО «Борисовдрев» выпустило спички с этикетками, на которых изображены награды СССР времен Великой Отечественной войны.
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