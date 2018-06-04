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Неоднозначные показатели: Минфин отчитался о госфинансах

05.06.2018 21:12 — Разное | Партизан  
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Отчет Минфина «О состоянии государственных финансов Республики Беларусь в январе–марте 2018 года» (далее – отчет), опубликованный 21 мая на сайте этого министерства, вызывает двоякое впечатление.

В докладе представлены в целом положительные показатели развития белорусской экономики в начале текущего года. Вместе с тем ряд показателей свидетельствует о несбалансированности экономического развития Беларуси, наличии рисков, ухудшении экономической ситуации в стране, пишет "Экономическая газета".

Положительные показатели

К положительным показателям, отраженным в отчете, следует отнести рост ВВП в I квартале 2018 года на 5,1% в сопоставимых ценах, а также увеличение цен на потребительском рынке только на 2,5%.

При этом показатель инфляции на потребительском рынке следует рас­сматривать скорее в качестве субъективного индикатора цен на ограниченный перечень товаров, используемых органами статистики для оценки инфляции в Беларуси, нежели как объективный показатель.

Еще одним положительным показателем развития белорусской экономики в начале 2018 г. стал рост объема внешней торговли товарами и услугами на 25,5%. Дополнительный плюс данного показателя связан с достижением положительного сальдо внешней торговли в 0,32 млн. USD, в то время как в прошлом году сальдо было отрицательным (-0,23 млн. USD).

На этом однозначно положительные показатели в отчете Минфина заканчиваются.

Отрицательные показатели

К отрицательным показателям начала 2018 г. следует отнести сокращение размера прибыли, заработанной белорусскими предприятиями. Так, общая сумма чистой прибыли (после уплаты налогов) за I квартал 2018 года составила 1,9 млрд. BYN, что на 25% меньше аналогичного периода 2017 г.

Столь существенное сокращение прибыли свидетельствует о дальнейшем ухудшении финансового состояния белорусских субъектов предпринимательства. Как представляется, отмеченный выше рост ВВП в 5,1% является директивным, а не экономически обоснованным.

В условиях, когда большую часть ВВП формируют госпредприятия, правительство имеет возможность через прямое директивное управление стимулировать рост ВВП без учета взаимосвязи такого роста с основным показателем экономической эффективности государства – прибылью. В этой ситуации белорусская экономика является по сути командно-административной, в которой важны валовые показатели, а не рыночной, в которой на первом месте стоит экономическая эффективность – прибыль.

В пользу директивности роста ВВП говорит и такой показатель, как рост поступлений НДС.

Так, в I квартале 2018 г. реальный рост поступлений НДС составил 4,5%, тогда как ВВП вырос на 5,1%. Отклонение, по всей видимости, обусловлено тем, что рост ВВП в Беларуси отражает рост объема производства, а не реализации продукции. В то же время НДС начисляется на реализованные товары, работы и услуги.

Следовательно, рост ВВП в начале 2018 г. сопровождается ростом складских запасов, что означает дополнительное «замораживание» оборотных средств предприятий, которое ведет к ухудшению их финансового состояния. Последнее ведет к уменьшению чистой прибыли, что и отмечается в отчете.

Дополнительно следует отметить, что сокращение прибыли снижает инвестиционные возможности белорусского бизнеса, а значит, уменьшает вероятность роста ВВП в Беларуси в ближайшей перспективе. Директивный рост ВВП без экономического обоснования (прибыли) всегда является кратко­срочным и, как правило, заканчивается экономическим кризисом в стране.

В пользу последнего говорят и проблемы с формированием Фонда социальной защиты населения (далее – Фонд).

Так, на выплату пенсий и пособий в начале года было направлено почти 99% расходов Фонда. По итогам I квартала 2018 года расходы Фонда были профинансированы с помощью субвенции из республиканского бюджета в размере 196 млн. BYN, что составило 6% от расходов Фонда. В ситуации нарастания демографических проблем в государстве очевиден и дальнейший рост проблем с формированием доходной части Фонда. Неизбежен рост финансовой нагрузки на республиканский бюджет, а значит, и нарастание проблем с финансированием прочих расходов государства.

Решение данной проблемы исключительно за счет поднятия планки пенсионного возраста не может продолжаться бесконечно – необходимы реальные реформы в пенсионной системе Беларуси. Речь, в частности, должна идти о внедрении накопительной пенсионной системы, позволяющей не только увеличить доходы пенсионного фонда, но и в перспективе увеличить размер пенсий, а значит, и внутренний платежеспособный спрос в Беларуси.

Третья группа показателей

Отдельно следует отметить некоторые показатели, о значении которых однозначно судить нельзя. Так, например, к неоднозначным показателям I квартала 2018 г. следует отнести рост доходов бюджета в реальном выражении (за вычетом инфляции) на 13%.

С одной стороны, отрадно, что государство получило дополнительные доходы, которые могут быть направлены на финансирование государственной социальной политики и важных госрасходов.

С другой – данный рост сопровождался увеличением удельного веса доходов бюджета в ВВП до 32,6%. Следует отметить, что за последние два года указанный показатель вырос на 3,2 п.п., а значит, реальная налоговая нагрузка на белорусский бизнес возросла. В свою очередь, рост налоговой нагрузки отрицательно сказывается на деловой активности бизнеса, негативно влияет на потенциальное увеличение ВВП в обозримом будущем.

Вторым фактором, который доказывает неоднозначность показателя роста доходов бюджета, являются расходы бюджета в I квартале 2018 г.

Так, если доходы бюджета в реальном выражении в I квартале выросли на 13%, то расходы – только на 1,6%. Фактически государство пытается аккумулировать дополнительные доходы в бюджете (так называемый «профицит бюджета») для осуществления последующих расходов, связанных с финансированием запланированных в бюджете расходов на обслуживание госдолга. Последнее подтверждается тем, что в I квартале на погашение госдолга направлено 466 млн. BYN, поступивших от вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты.

В целом следует отметить, что наиболее существенный рост расходов бюджета в I квартале был связан с выплатой зарплаты и отчислений из нее в ФСЗН. В реальном выражении данные расходы увеличились на 10,8%. Существенный рост расходов на зарплату на фоне общего роста расходов консолидированного бюджета только на 1,6% свидетельствует об отрицательных тенденциях в государственных финансах.

Фактически можно говорить о том, что государство пытается увеличить доходы работников бюджетной сферы в ущерб расходам по другим статьям.

Так, помимо зарплаты реальный рост расходов отмечается по расходам на обслуживание внешнего долга на 3,9%. В то же время расходы по инвестиционным программам за этот период в реальном выражении сократились на 4,7%.

По сути происходит «проедание», а не инвестирование увеличивающегося объема финансовых ресурсов госбюджета, что не может не сказаться отрицательно на перспективах роста белорусской экономики в среднесрочной перспективе.

* * *

Обобщая итоги I квартала 2018 года, очевидна двоякость экономической ситуации в стране.

С одной стороны, рост ВВП и положительное сальдо внешней торговли. С другой – нельзя не отметить сокращение размера чистой прибыли белорусского бизнеса и увеличение доли консолидированного бюджета в ВВП.

По факту можно говорить о кратко­срочном характере текущего экономического роста в Беларуси, который обеспечен скорее директивными, нежели экономическими факторами. При этом перспективы дальнейшего роста белорусской экономики будут зависеть от возможности властей в использовании сугубо экономических, а не командно-­административных методов управления экономикой страны.

 
 
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Отчет Минфина «О состоянии государственных финансов Республики Беларусь в январе–марте 2018 года» (далее – отчет), опубликованный 21 мая на сайте этого...
 
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