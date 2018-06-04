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Китайский банк определил лимит кредитования «Беларусбанку»
Экспортно-импортный банк Китая установил ОАО «АСБ Беларусбанк» лимит кредитования на сумму до 300 млн долларов США в эквиваленте.
Соответствующее рамочное соглашение подписано в Пекине, сообщает
Деньги будут осваиваться через заключение отдельных кредитных соглашений с китайским банком для финансирования новых проектов в различных сферах.
Как пишет пресс-служба, это новый этап в кредитно-инвестиционном сотрудничестве между двумя странами.
«Установление такого лимита ОАО «АСБ Беларусбанк» подтверждает высокий уровень его кредитоспособности и доверия со стороны финансовой системы Китая», – говорится в сообщении.
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Экспортно-импортный банк Китая установил ОАО «АСБ Беларусбанк» лимит кредитования на сумму до 300 млн долларов США в эквиваленте.
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