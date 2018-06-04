Китайский банк определил лимит кредитования «Беларусбанку»

пресс-служба белорусского финучреждения. Соответствующее рамочное соглашение подписано в Пекине, сообщаетбелорусского финучреждения.





Деньги будут осваиваться через заключение отдельных кредитных соглашений с китайским банком для финансирования новых проектов в различных сферах.





Как пишет пресс-служба, это новый этап в кредитно-инвестиционном сотрудничестве между двумя странами.





«Установление такого лимита ОАО «АСБ Беларусбанк» подтверждает высокий уровень его кредитоспособности и доверия со стороны финансовой системы Китая», – говорится в сообщении.