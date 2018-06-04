ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый обыск в Бресте на сомнительных основаниях

05.06.2018 20:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Правозащитному центру «Весна» стало известно о новом случае проведения обыска в Бресте, который был проведен милиционерами на сомнительных основаниях.

28 мая в 11 часов утра в квартиру активиста Дмитрия Андросюка пришли сотрудники Московского РУВД Бреста. Сам парень в то время был на работе, дома была только его мать. Дмитрий заведомо не был предупрежден, что в отношении него ведется какой-то процесс, не говоря о том, что будет проводиться обыск.


"Сотрудники не представлялись, не предъявляли свои служебные удостоверения. Они показали матери какую-то бумагу, в которой написано, что я вместе с двумя неизвестными мне людьми 9 или 10 мая вроде бы нарисовал граффити в агрогородке Бережное. При этом в те дни я был в Минске, а в том агрогородке я вообще не был последние четыре года точно", - рассказывает парень.

По словам Дмитрия, обыск длился недолго - около 15 минут. В течение этого времени милиционеры рылись в вещах парня, папераварочвали коробки на шкафах, пытались залезть в его компьютер. Также они расспрашивали мать Дмитрия насчет того, состоит ли ее сын в каких-либо сообществах. Обыск закончился мгновенно, как только один из милиционеров нашел на диване книгу "Нашим друзьям. Невидимый комитет ". Сотрудники РУВД описали ее и быстро ушли, забрав книгу и оставив копию протокола о проведении обыска. С того момента с Дмитрием никто из милиционеров не связывался, никаких подробностей непонятной дела о граффити в Бережном он не знает.

Дмитрий Андросюк направил жалобу в Прокуратуру Бреста с просьбой провести проверку законности действий сотрудников брестской милиции.

Напомним, что в мае прошли обыски еще у нескольких социальных активистов из Бреста в связи с акцией протеста против строительства в городе аккумуляторного завода - перекрытием трассы М1, которая прошла шестого мая.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правозащитному центру «Весна» стало известно о новом случае проведения обыска в Бресте, который был проведен милиционерами на сомнительных основаниях.
 
Новости дня
Новости разные
 
Оршанская «Госпожа Запретить» оставила свой пост в райисполкоме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика