Новый обыск в Бресте на сомнительных основаниях

"Сотрудники не представлялись, не предъявляли свои служебные удостоверения. Они показали матери какую-то бумагу, в которой написано, что я вместе с двумя неизвестными мне людьми 9 или 10 мая вроде бы нарисовал граффити в агрогородке Бережное. При этом в те дни я был в Минске , а в том агрогородке я вообще не был последние четыре года точно", - рассказывает парень.





По словам Дмитрия, обыск длился недолго - около 15 минут. В течение этого времени милиционеры рылись в вещах парня, папераварочвали коробки на шкафах, пытались залезть в его компьютер. Также они расспрашивали мать Дмитрия насчет того, состоит ли ее сын в каких-либо сообществах. Обыск закончился мгновенно, как только один из милиционеров нашел на диване книгу "Нашим друзьям. Невидимый комитет ". Сотрудники РУВД описали ее и быстро ушли, забрав книгу и оставив копию протокола о проведении обыска. С того момента с Дмитрием никто из милиционеров не связывался, никаких подробностей непонятной дела о граффити в Бережном он не знает.





Дмитрий Андросюк направил жалобу в Прокуратуру Бреста с просьбой провести проверку законности действий сотрудников брестской милиции.





Напомним, что в мае прошли обыски еще у нескольких социальных активистов из Бреста в связи с акцией протеста против строительства в городе аккумуляторного завода - перекрытием трассы М1, которая прошла шестого мая.