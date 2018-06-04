ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оршанская «Госпожа Запретить» оставила свой пост в райисполкоме

05.06.2018 20:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Руководитель отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи в Орше Анна Светлова оставила свой пост. Она занимала его много лет и запомнилась тем, что за это время в городе были запрещены десятки культурных концертов, выставок и мероприятий.

Анна Светлова, пожалуй, – самый скандальный чиновник Оршанщины последних лет. Из-за своих решений она часто попадала во внимание СМИ. Например, Светлова в свое время прославилась тем, что увидела крамолу в отделке сцены в Городском центре культуры к юбилею Владимира Короткевича. На белом фоне сцены был изображен красным белорусский орнамент. Чиновница заявила, что издали это можно принять за бело-красно-белый флаг. Орнамент пришлось завешивать стилизованными полотенцами, передает "Белсат".



Под цензуру попали цирк-шапито «Арлекин» и «Фестиваль красок Холли». Однако самой известной стал нынешний запрет концерта Сержука Долгушева и Александра Ясинского.

Тогда музыканты хотели начать свой тур-презентацию нового альбома «Дороги» именно с Орши. Сержуку – человеку, жизнь которого тесно связана с Оршанщиной, – доставалось, пожалуй, чаще всех. Его концерты отменяли трижды. Несмотря на препятствия, исполнители провели-таки первый концерт в Орше. Правда, сделать это пришлось на частной квартире. В других городах Беларуси концерты прошли без каких-либо проблем.

Учитывая количество разнообразных запретов в городе, местные деятели даже составили отдельный «черный список Светловой».

«За три первых месяца 2014 года она успела запретить десять мероприятий. Конечно же, если брать формальную сторону, то в Орше невозможно просто запретить какое-либо мероприятие. Однако когда почти все учреждения культуры, общественные актовые залы и концертные площадки находятся в руках отдела культуры, отменить можно любое культурное событие, отказывая в помещении. И причины для таких запретов находятся разные», – говорит один из составителей «черного списка», журналист и общественный активист Игорь Казмярчак.

Вот неполный список сорванных мероприятий:

  • В 2014 году художнику Миколе Купавае не дали провести встречу, посвященную Битве под Оршей;
  • Начиная с того же 2014 г. постоянно не доставалось помещений Дмитрию Войтюшкевичу. Правда, при всем этом он без проблем выступал в соседнем Дубровно и сельских клубах;
  • В феврале 2016-го не нашлось помещения под выступление ансамбля «Harmonic style project» с программой ко дню рождения Рыгора Бородулина «Песни материнские с Ушаччины»;
  • С проблемой отсутствия помещения столкнулись бард Эдуард Акулин и писатель Леонид Дранько-Майсюк;
  • В 2016 году не получил разрешения на свой концерт артист государственной филармонии Сержук Долгушев. Причина прежняя – «нет» помещения;
  • Помещений не хватало не только артистам. Для краеведческой конференции по магдебургскому праву также не нашлось места. В результате она прошла в платном зале гостиницы «Орша»;
  • В 2017 году не дали помещение под презентацию книги Владимира Орлова «Отечество». Как ні удивительно, в других городах презентация прошла с успехом;
  • В конце 2017 года проблемы с помещением коснулись и Анны Северинец, которая должна была презентовать свою книгу;
  • Уже в 2018 году не удалось провести свою встречу Витебскому отделению Союза писателей. На этот раз помещение вродебы и нашлось, однако тут оказалось, что заняты сотрудники отдела культуры, которые могли бы его передать. Тогда Владимиру Попковичу, Галине Синяковой, Александру Писчику и Анастасии Лазебной пришлось перебраться в соседнее Дубровно.
Конечно же, для каждого запрета находились свои причины, но результат почти всегда был одинаков – мероприятие не проводилось.

Официальной информации о новом руководителе отдела идеологии, культуры и по делам молодежи пока нет. На сайте Оршанского райисполкома место Анны Светловой уже успела занять Елена Русакова, однако еще не известно, назначение это или только временное исполнение обязанностей.

Возможно, такие кадровые изменения в культуре связаны с назначением в Орше нового руководителя исполкома – Александра Позняка. По неофициальной информации, без должности Светлова все равно не останется – теперь она будет работать директором школы искусств №2.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководитель отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи в Орше Анна Светлова оставила свой пост. Она занимала его много лет и запомнилась тем, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске 4 июня побит очередной температурный рекорд 105-летней давности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика