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Оршанская «Госпожа Запретить» оставила свой пост в райисполкоме
Руководитель отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи в Орше Анна Светлова оставила свой пост. Она занимала его много лет и запомнилась тем, что за это время в городе были запрещены десятки культурных концертов, выставок и мероприятий.
Анна Светлова, пожалуй, – самый скандальный чиновник Оршанщины последних лет. Из-за своих решений она часто попадала во внимание СМИ. Например, Светлова в свое время прославилась тем, что увидела крамолу в отделке сцены в Городском центре культуры к юбилею Владимира Короткевича. На белом фоне сцены был изображен красным белорусский орнамент. Чиновница заявила, что издали это можно принять за бело-красно-белый флаг. Орнамент пришлось завешивать стилизованными полотенцами, передает
Под цензуру попали цирк-шапито «Арлекин» и «Фестиваль красок Холли». Однако самой известной стал нынешний запрет концерта Сержука Долгушева и Александра Ясинского.
Тогда музыканты хотели начать свой тур-презентацию нового альбома «Дороги» именно с Орши. Сержуку – человеку, жизнь которого тесно связана с Оршанщиной, – доставалось, пожалуй, чаще всех. Его концерты отменяли трижды. Несмотря на препятствия, исполнители провели-таки первый концерт в Орше. Правда, сделать это пришлось на частной квартире. В других городах Беларуси концерты прошли без каких-либо проблем.
Учитывая количество разнообразных запретов в городе, местные деятели даже составили отдельный «черный список Светловой».
«За три первых месяца 2014 года она успела запретить десять мероприятий. Конечно же, если брать формальную сторону, то в Орше невозможно просто запретить какое-либо мероприятие. Однако когда почти все учреждения культуры, общественные актовые залы и концертные площадки находятся в руках отдела культуры, отменить можно любое культурное событие, отказывая в помещении. И причины для таких запретов находятся разные», – говорит один из составителей «черного списка», журналист и общественный активист Игорь Казмярчак.
Вот неполный список сорванных мероприятий:
Конечно же, для каждого запрета находились свои причины, но результат почти всегда был одинаков – мероприятие не проводилось.
Официальной информации о новом руководителе отдела идеологии, культуры и по делам молодежи пока нет. На сайте Оршанского райисполкома место Анны Светловой уже успела занять Елена Русакова, однако еще не известно, назначение это или только временное исполнение обязанностей.
Возможно, такие кадровые изменения в культуре связаны с назначением в Орше нового руководителя исполкома – Александра Позняка. По неофициальной информации, без должности Светлова все равно не останется – теперь она будет работать директором школы искусств №2.
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Руководитель отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи в Орше Анна Светлова оставила свой пост. Она занимала его много лет и запомнилась тем, что...
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