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В Витебске непонятным образом шлагбаум пробил насквозь машину такси
Невероятным образом в Витебске труба шлагбаума прошла через окна и весь салон такси: вошла спереди справа, вышла сзади слева. Каким образом — загадка.
В паблике «Типичный Витебск», где появились фотографии, интернет-пользователи гадают, как такое могло произойти. Одной из версии является сильный порыв ветра, который сдул шлагбаум так, что он попал в авто.
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Невероятным образом в Витебске труба шлагбаума прошла через окна и весь салон такси: вошла спереди справа, вышла сзади слева. Каким образом — загадка.
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