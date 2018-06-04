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В Витебске непонятным образом шлагбаум пробил насквозь машину такси

05.06.2018 20:22 — Разное | Партизан  
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Невероятным образом в Витебске труба шлагбаума прошла через окна и весь салон такси: вошла спереди справа, вышла сзади слева. Каким образом — загадка.

В паблике «Типичный Витебск», где появились фотографии, интернет-пользователи гадают, как такое могло произойти. Одной из версии является сильный порыв ветра, который сдул шлагбаум так, что он попал в авто.


 
Теги: Витебск
 
 
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Невероятным образом в Витебске труба шлагбаума прошла через окна и весь салон такси: вошла спереди справа, вышла сзади слева. Каким образом — загадка.
 
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