Беларусь и ЕС совместно восстанавливают уникальные болота Полесья

Защита природы – одна из главных задач, которую ставит перед мировым сообществом ООН. В Беларуси делают всё, чтобы сохранить поистине бесценное богатство. Работа ведётся и по линии Евросоюза. Один из проектов реализуется в странах «Восточного партнёрства». Именно совместными усилиями удалось восстановить уникальные болота белорусского Полесья.

Чтобы сделать всего лишь несколько снимков, бельгийские туристы преодолели тысячи километров. Фотообъектив ищёт маленькую птичку, которая похожа на воробушка. Вертлявая камышевка – самая редкая певчая птица Европы.

Марк Фрэлст, турист (Бельгия): «В Беларуси большая территория, малая плотность населения,красивая природа. Я люблю фотографировать. Здесь можно почувствовать единение с природой».

Бёрдвочеры готовы часами оставаться без движений, чтобы сделать снимок редкой птицы или удивительного пейзажа.

Джон Уэн, турист (Бельгия): «В Бельгии почти не осталось дикой природы. Нет таких болот, как здесь».

Места белорусского Полесья пришлось по-настоящему спасать. Совсем недавно кустарники здесь были выше человеческого роста, стали исчезать птицы и редкие насекомые. Споровское – одно из последних низинных открытых болот в Европе, ему больше двух тысяч лет.

Два года назад современная техника отвоевывала буквально каждый метр болота. Мульчер (лесной измельчитель) превращает кусты в мелкие щепки. Для тростника и травы есть свои агрегаты. Все сорняки с полей перерабатывают в биологическое топливо.

Вадим Протасевич, директор Республиканского биологического заказника «Споровский»: «Основная проблема – ивовые кусты и ольховые. В рамках проекта, который реализовывался на нашей территории, была приобретена техника, которая позволила произвести работы по удалению этого кустарника».

Покупка техники – это лишь часть программы «Восточного партнёрства» ClimaEast, которая финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН на белорусских торфяниках Званец и Споровское, богатейших мест по содержанию углерода. Очистка и переработка древесины в топливные брикеты – один из лучших экосистемных подходов к смягчению последствий изменения климата. За спасение этих мест борются учёные сразу нескольких стран.

Андрей Кузьмич, заместитель начальника управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь: «Наши болота поглощают углерод, выдают в атмосферу кислород. Те объёмы, которые поглощают наши болота, исчисляются сотнями тысяч тонн в год».

За это время участники проекта очистили почти четыре тысячи гектаров болот и произвели больше четырёх тысяч тонн сухой биомассы. Впрочем, одна из главных задач проекта – сделать его эффект устойчивым, экономически выгодным. Всю скошенную растительность продают населению.

В хозяйстве Евгения Каштеляна сотня овец. Летом они на лугу, а зимой им нужно больше 10 тонн сена. Болотная трава – лучший корм.

Укосы проводят в конце лета, сейчас на болота технике заходить нельзя, потому что идёт период гнездования. На торфяниках всё чаще слышны птичьи голоса. В заказник вернулись дупели, болотная сова и маленькая камышевка.

Фридерик Куне, начальник отдела проектов в представительстве ЕС в Беларуси: «Когда мы смотрим на достигнутые результаты, мы думаем, что можем гордиться результатами, которые достигли, не только со стороны ЕС, но и со стороны Беларуси. Это влияет, во-первых, на граждан Беларуси, оказывает влияние на европейские страны. Воздух из Беларуси идёт в Европу, вода в реке из Беларуси течёт в ЕС. Есть наш общий интерес».

За три последних года объём финансирования по линии только одного европейского инструмента соседства составил 91 миллион евро. Результатами работы с Беларусью еврочиновники довольны. Надо лишь больше об этом рассказывать, говорят в Брюсселе, чтобы те, кто нуждается в помощи, понимал, что общие проблемы нужно решать сообща.