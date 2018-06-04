﻿ Рынок молока в России насыщен, запрет на поставки из Беларуси не отразится на ценах - Минсельхоз РФ. 21.by
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Рынок молока в России насыщен, запрет на поставки из Беларуси не отразится на ценах - Минсельхоз РФ

05.06.2018 21:22 — Разное | Интерфакс  
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Рынок молока РФ насыщен, вводимый с 6 июня запрет на поставки некоторых видов молочной продукции из Беларуси не отразится на ценах, заявили в Минсельхозе.

"Поскольку рынок насыщен именно отечественной продукцией, введение Россельхознадзором временных ограничений на поставки отдельных видов молочной продукции в промышленных упаковках из Белоруссии не повлияет на ценовую ситуацию", - сказали "Интерфаксу" в ведомстве.

С другой стороны, отметили в ведомстве, увеличится спрос со стороны торговых организаций на готовую отечественную продукцию, молокоперерабатывающих предприятий - на сырое молоко. Таким образом, возникнут предпосылки для положительных изменений ценовой ситуации на рынке молока, считают в Минсельхозе.

По данным министерства, сейчас на рынке сформировались относительно низкие отпускные цены сельхозпроизводителей на сырое молоко.
 
 
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Рынок молока РФ насыщен, вводимый с 6 июня запрет на поставки некоторых видов молочной продукции из Беларуси не отразится на ценах, считают в Минсельхозе России....
 
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