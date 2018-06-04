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Радиационный фон на территории Беларуси не изменился из-за пожара вблизи ЧАЭС

05.06.2018 21:16 — Разное | Интерфакс  
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По данным стационарных пунктов наблюдения радиационного мониторинга и измерительных пунктов автоматизированной системы контроля, расположенной в приграничных районах в зоне влияния ЧАЭС, радиационная обстановка в республике стабильная, превышений уровней мощности дозы гамма-излучения многолетними значениями не зафиксировано, сообщщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси во вторник.

"Синоптическая ситуация в южных регионах республики 5-6 июня (направление ветра "северо-запад", скорость 4-6 м/с) не будет способствовать переносу воздушных масс на территорию Беларуси. В целях усиления контроля радиационной обстановки Гидрометом с 5 июня усилен режим работы службы радиационно-экологического мониторинга на территории Гомельской области", - проинформировали в МЧС. 

Там рассказали, что работники Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси находятся в контакте со своими украинскими коллегами. В настоящее время работы по ликвидации пожара продолжаются. Помимо 131 человека, работающего на земле, к ликвидации привлечена авиация. 

Информацию о результатах радиационного мониторинга можно получить на сайте rad.org.by.

Как сообщалось, в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС (Киевская область) во вторник утром произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 гектаров. По состоянию на 16.00 местного времени к тушению пожара были привлечены 29 единиц техники и 126 человек, а также два самолета АН-32П и вертолет Ми-8. Ранее синоптики предупредили о высоком уровне пожарной (5 класса) опасности на всей территории Украины в связи с жаркой погодой и малым количеством осадков.

 

 
 
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По данным стационарных пунктов наблюдения радиационного мониторинга и измерительных пунктов автоматизированной системы контроля, расположенной в...
 
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