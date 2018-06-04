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Американская дизайнер Кейт Спейд покончила с собой
Дизайнер Кейт Спейд обнаружена мертвой в своей квартире в Нью-Йорке, предположительно, она покончила с собой,
Отмечается, что Спейд нашла утром во вторник домработница. Она же обнаружила записку. По данным the Washington Post, вокруг шеи Спейд был повязан красный шарф, другие подробности произошедшего не сообщаются.
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Дизайнер Кейт Спейд обнаружена мертвой в своей квартире в Нью-Йорке, предположительно, она покончила с собой, пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на представителей...
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