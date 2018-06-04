Американская дизайнер Кейт Спейд покончила с собой

Дизайнер Кейт Спейд обнаружена мертвой в своей квартире в Нью-Йорке, предположительно, она покончила с собой, пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на представителей властей.

Отмечается, что Спейд нашла утром во вторник домработница. Она же обнаружила записку. По данным the Washington Post, вокруг шеи Спейд был повязан красный шарф, другие подробности произошедшего не сообщаются.