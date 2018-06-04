Местом встречи Трампа и Ким Чен Ына станет отель Capella на острове Сентоса

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут встречу 12 июня на острове Сентоса в Сингапуре, заявила во вторник представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Местом сингапурского саммита между президентом и лидером Ким Чен Ыном будет отель Capella на острове Сентоса", - говорится в сообщении на ее странице в твиттере.

Сандерс также поблагодарила от лица американской стороны сингапурцев за их гостеприимство.

Ранее Трамп подтвердил, что планирует встретиться с Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.