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Местом встречи Трампа и Ким Чен Ына станет отель Capella на острове Сентоса
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут встречу 12 июня на острове Сентоса в Сингапуре, заявила во вторник представитель Белого дома Сара Сандерс.
"Местом сингапурского саммита между президентом и лидером Ким Чен Ыном будет отель Capella на острове Сентоса", - говорится в сообщении на ее странице в твиттере.
Сандерс также поблагодарила от лица американской стороны сингапурцев за их гостеприимство.
Ранее Трамп подтвердил, что планирует встретиться с Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.
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Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут встречу 12 июня на острове Сентоса в Сингапуре, заявила во вторник представитель Белого дома Сара...
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