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«Это очередное, будем так говорить, явление протекционизма»: Леонид Заяц о решении Россельхознадзора
Новости Беларуси. Нынешний форум «Белагро-2018» начал работу на фоне очередных заявлений Россельхознадзора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С 6 июня он ограничивает поставки нашей молочки в Россию в таре более 2,5 литров. Такие меры прокомментировал глава Минсельхозпрода Беларуси. Леонид Заяц назвал претензии необоснованными.
Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
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«Это очередное, будем так говорить, явление протекционизма»: Леонид Заяц о решении Россельхознадзора
Новости Беларуси. Нынешний форум «Белагро-2018» начал работу на фоне очередных заявлений Россельхознадзора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 6 июня он...
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