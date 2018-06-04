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«У них очень много инновационных продуктов»: компания «ZemlyakoFF» презентовала свою продукцию на «Белагро-2018»
Новости Беларуси. 5 июня открылась «Белагро-2018». На выставке уже четверть века демонстрируют лучшие продукты питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробности в материале Дмитрия Бояровича.
Полтысячи предприятий из 28 стран – на выставке «Белагро» ежегодно представляют только самое интересное. Свой стенд на выставке представила и компания «ЗемлякоФФ» – признанный лидер среди производителей средств защиты растений. Под его маркой выпускается больше 50 препаратов, не имеющих аналогов в мире.
Игорь Кобзев, директор компании «ZemlyakoFF Crop Protection» в Беларуси:
«ЗемлякоФФ», производя препараты на территории Евросоюза, активно развивается в Беларуси. Продукция компании позволяет получать нашим фермерам больший урожай любых культур. Сотрудничество – взаимовыгодное.
Антон Земляков, генеральный директор компании «ZemlyakoFF Crop Protection»:
Дмитрий Сорванов, генеральный директор компании «ZemlyakoFF Crop Protection»:
Продукцию «ЗемлякоФФ» знают в России, Польше, Молдове и Венгрии. На «Белагро» приехали партнеры компании из этих стран. Именно здесь рождаются новые идеи, которые позволят сделать продукцию еще эффективней.
Габор Мароши, бизнесмен (Венгрия):
Марек Розняк, бизнесмен (Польша):
Особе место на выставке отведено промышленности и науке. С высоких трибун отметили: эти сферы внесли свой вклад в развитие АПК, повысив эффективность труда за годы суверенитета в шесть раз.
Петр Казакевич, заместитель председателя Президиума НАН Беларуси:
На выставке организована рыбацкая деревня и мини-ферма. Совсем скоро здесь выберут лучшего пахаря. Посмотреть можно и на последние достижения в области животноводства. И все это – под музыку. «Белагро» будет работать до 10 июня.
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«У них очень много инновационных продуктов»: компания «ZemlyakoFF» презентовала свою продукцию на «Белагро-2018»
Новости Беларуси. 5 июня открылась «Белагро-2018». На выставке уже четверть века демонстрируют лучшие продукты питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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