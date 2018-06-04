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«У них очень много инновационных продуктов»: компания «ZemlyakoFF» презентовала свою продукцию на «Белагро-2018»

05.06.2018 21:41 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 5 июня открылась «Белагро-2018». На выставке уже четверть века демонстрируют лучшие продукты питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности в материале Дмитрия Бояровича.

«У них очень много инновационных продуктов»: компания «ZemlyakoFF» презентовала свою продукцию на «Белагро-2018»

Полтысячи предприятий из 28 стран – на выставке «Белагро» ежегодно представляют только самое интересное. Свой стенд на выставке представила и компания «ЗемлякоФФ» – признанный лидер среди производителей средств защиты растений. Под его маркой выпускается больше 50 препаратов, не имеющих аналогов в мире.

«У них очень много инновационных продуктов»: компания «ZemlyakoFF» презентовала свою продукцию на «Белагро-2018»

Игорь Кобзев, директор компании «ZemlyakoFF Crop Protection» в Беларуси:
Компания «ЗемлякоФФ» – это компания, которая несет европейское качество. Сегодня мы производим свою продукцию на заводе «Синтез» в Польше. Мы объявили о многопрофильности нашей компании. Планируем здесь реализовать предприятия по производству средств защиты растений.

«У них очень много инновационных продуктов»: компания «ZemlyakoFF» презентовала свою продукцию на «Белагро-2018»

«ЗемлякоФФ», производя препараты на территории Евросоюза, активно развивается в Беларуси. Продукция компании позволяет получать нашим фермерам больший урожай любых культур. Сотрудничество – взаимовыгодное.

«У них очень много инновационных продуктов»: компания «ZemlyakoFF» презентовала свою продукцию на «Белагро-2018»

Антон Земляков, генеральный директор компании «ZemlyakoFF Crop Protection»:
Именно Беларусь для компании «ЗемлякоФФ» стала той страной или той точкой, от которой мы будем вести производственный бизнес. Хороший инвестиционный климат, здесь хорошие есть специалисты.

«У них очень много инновационных продуктов»: компания «ZemlyakoFF» презентовала свою продукцию на «Белагро-2018»

Дмитрий Сорванов, генеральный директор компании «ZemlyakoFF Crop Protection»:
Рассчитываем развить здесь свою производственную площадку и уже в 2019 году больше 60-70 % наших препаратов производить на территории Республики Беларусь.

«У них очень много инновационных продуктов»: компания «ZemlyakoFF» презентовала свою продукцию на «Белагро-2018»

Продукцию «ЗемлякоФФ» знают в России, Польше, Молдове и Венгрии. На «Белагро» приехали партнеры компании из этих стран. Именно здесь рождаются новые идеи, которые позволят сделать продукцию еще эффективней.

«У них очень много инновационных продуктов»: компания «ZemlyakoFF» презентовала свою продукцию на «Белагро-2018»

Габор Мароши, бизнесмен (Венгрия):
Это новая компания. У них очень много инновационных различных продуктов, особенно для кукурузы. Мы практически работаем с ними в России уже, наверное, третий год. Мы испытывали, естественно, их средства на наших гибридах кукурузы – дали хорошие результаты. И когда они решили создать в Беларуси свою компанию, естественно, что тут мы нашли друг друга.

«У них очень много инновационных продуктов»: компания «ZemlyakoFF» презентовала свою продукцию на «Белагро-2018»

Марек Розняк, бизнесмен (Польша):
Мы планируем вместе производить в Беларуси. Это совсем новая технология и в Европе.

«У них очень много инновационных продуктов»: компания «ZemlyakoFF» презентовала свою продукцию на «Белагро-2018»

Особе место на выставке отведено промышленности и науке. С высоких трибун отметили: эти сферы внесли свой вклад в развитие АПК, повысив эффективность труда за годы суверенитета в шесть раз.

«У них очень много инновационных продуктов»: компания «ZemlyakoFF» презентовала свою продукцию на «Белагро-2018»

Петр Казакевич, заместитель председателя Президиума НАН Беларуси:
Лет 8-10 назад на селе было занято 1,2-1,3 миллиона населения. А сегодня 340 тысяч, а объемы производства у нас вырастают. Сегодня к нам пришли очень высокоэнергонасыщенные тракторы.

«У них очень много инновационных продуктов»: компания «ZemlyakoFF» презентовала свою продукцию на «Белагро-2018»

На выставке организована рыбацкая деревня и мини-ферма. Совсем скоро здесь выберут лучшего пахаря. Посмотреть можно и на последние достижения в области животноводства. И все это – под музыку. «Белагро» будет работать до 10 июня.

 
 
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Новости Беларуси. 5 июня открылась «Белагро-2018». На выставке уже четверть века демонстрируют лучшие продукты питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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