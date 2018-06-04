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Брестский филиал ЗАО «Минский завод виноградных вин» получил наивысший уровень признания для производителей пищевой продукции

05.06.2018 21:56 — Разное | ОНТ  
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В Беларуси впервые полностью сертифицировано производство спиртных напитков по стандарту FSSC. Брестский филиал Минского завода виноградных вин получил наивысший уровень признания для производителей пищевой продукции. Строгий стандарт, по которому зарубежные эксперты оценивали белорусское предприятие, включает весь мировой опыт по контролю за производством безопасных продуктов питания и напитков.

Крепкий характер и безупречная репутация – это уже не просто кредо Брестского филиала Минского завода виноградных вин, а философия. Ведь аудит, который проводили немецкие эксперты в несколько этапов, охватил весь комплекс производства: от санитарных норм до профессионализма персонала. Малейший сбой, досадная недоработка одного звена – и признание стало бы невозможным. Минский завод виноградных вин сертифицировал не отдельно взятый продукт, а всё производство в комплексе. Впервые в алкогольной отрасли Беларуси.

Марина Кондраль, директор белорусского представительства международного органа по сертификации TUV Thuringen: «Это значит то, что предприятие, которое смогло преодолеть рубеж и получить этот сертификат, является важным игроком не только на белорусском рынке, но и на международном, так как наличие такого сертификата является одним из основных требований лидеров пищевого рынка».

Пройти испытание удаётся далеко не всем, среди производителей крепких напитков обладателями такого сертификата стали и вовсе считанные компании – в мире их всего 23. Авторитетные международные эксперты отметили, что белорусская компания устойчиво развивается. Это безусловный лидер в своей отрасли. Полученный сертификат позволяет Минскому заводу виноградных вин отправлять свою продукцию в крупнейшие торговые сети мира. Среди новых рынков – Канада. В России продукт уже получил прописку на полках крупного международного ритейлера. Речь идёт о премиальном напитке с французским названием. Кстати, им уже заинтересовались и парижские рестораны.

Высокие стандарты качества – это и доверие серьёзных партнёров из-за океана. Например, в Мексике производство своего национального крепкого напитка контролирует специальный орган в правительстве. И далеко не каждому производителю позволяется использовать аутентичное название продукта, в основе рецептуры которого сок голубой агавы. Брестский филиал Минского завода виноградных вин такое право получил. Эксперты из-за океана проверили все стадии производства: от транспортировки сырья из Мексики до отгрузки в магазины уже готовой продукции. Вердикт: легендарный мексиканский напиток теперь имеет право на маркировку «Сделано в Беларуси».

Алехандро Хименес Тариньо, представитель компании Agave Azul San Jose: «Производственное оснащение этого предприятия на высшем уровне. Мы увидели, каким потенциалом обладает белорусский завод. Учитывая сложность изготовления этого напитка, для получения высокого качества необходим жёсткий контроль. Мы считаем, выбор, который сделало мексиканское правительство, абсолютно верный. Хотим, чтобы именно Минский завод виноградных вин представлял наш национальный продукт в этом регионе».

Напиток, который разливают в Бресте, производит семейное предприятие. Этим бизнесом занимаются уже пять поколений Тариньо. Отсюда – такой строгий отбор партнёров.Белорусский напиток смогут оценить покупатели как внутри страны, так и за её пределами. Объёмы экспорта растут, сегодня за рубеж отправляется уже каждая пятая бутылка, выпущенная заводами компании.

Иван Троцкий, генеральный директор ЗАО «Минский завод виноградных вин»: «Мы не только смогли создать бренд,но и создали высококачественный, конкурентоспособный продукт на любых рынках. Сертификации в системе TÜV – это не только имидж и престиж для нашего предприятия, но и возможность выйти на новые требовательные рынки мира. Увеличение экспорта – это одна из самых важных задач промышленности и экономики нашей страны». 

Развитие производства и обеспечение самых высоких стандартов качества позволит и в будущем предложить белорусскую продукцию на всех мировых рынках и добиваться признания! Главное – иметь крепкий характер и безупречную репутацию.

 
Теги: Брест
 
 
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​В Беларуси впервые полностью сертифицировано производство спиртных напитков по стандарту FSSC. Брестский филиал Минского завода виноградных вин получил...
 
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