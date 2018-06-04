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Молодёжная сборная Беларуси по футболу уступила сверстникам из Албании
Сборная Беларуси U-21, которую тренирует Людас Румбутис, потерпела поражение от молодёжной команды Албании в выездном товарищеском матче (2:3).
Наши парни забили первыми – на 30-й минуте отличился Владислав Федосов. Однако затем хозяева поля расписались в белорусских воротах трижды подряд. Лишь под конец игры Дмитрий Антилевский сократил отрыв до минимального.
8 июня молодёжные сборные Албании и Беларуси проведут ещё один спарринг. Он начнётся в 20:00 по минскому времени.
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Сборная Беларуси U-21, которую тренирует Людас Румбутис, потерпела поражение от молодёжной команды Албании в выездном товарищеском матче (2:3).
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