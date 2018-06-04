Извержение вулкана в Гватемале: что известно на данный момент

Новости Беларуси. Активная фаза извержения вулкана Фуэго завершена. Взрывы у кратера все еще слышны, однако они уже не представляют угрозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Теперь она исходит от грязевых потоков, которые образуются на склонах огнедышащей горы. В деревнях и поселках продолжаются поисково-спасательные работы. Сообщения о пропавших без вести поступают каждую минуту. Специалисты разбирают руины зданий в надежде найти уцелевших.





К этому моменту известно о 69 погибших, среди них много детей. Однако это – не окончательная цифра. В стране объявлен траур. Помощь в ликвидации последствий извержения вулкана предложила ООН.



