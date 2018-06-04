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В центре Бреста выросли лесные грибы. Что говорят ученые?
Новости Беларуси. На тихую охоту – не в лес, а в город. На минувших выходных на юго-западе Беларуси прошли сильные дожди, и уже через день появились первые грибы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И не где-нибудь в лесу, а в одном из самых оживленных городских районов. На газоне образовалась целая россыпь говорушек и синяков. Удивительно, что ни первый, ни второй вид нетипичны для города.
Причина аномалии – теплая весна, а также низинное расположение Бреста.
Виктор Демянчик, заместитель директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси:
Конечно же, надо быть оптимистом. Это добрый знак, что в центре областного города, крупного города, удаленного от лесов, появился типичный представитель лесной флоры.
А еще, уверены специалисты, это хороший знак в преддверии открытия нового сезона тихой охоты. Урожай грибов обещает быть не меньше прошлого.
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Новости Беларуси. На тихую охоту – не в лес, а в город. На минувших выходных на юго-западе Беларуси прошли сильные дожди, и уже через день появились первые грибы,...
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