ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В центре Бреста выросли лесные грибы. Что говорят ученые?

05.06.2018 22:36 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. На тихую охоту – не в лес, а в город. На минувших выходных на юго-западе Беларуси прошли сильные дожди, и уже через день появились первые грибы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре Бреста выросли лесные грибы. Что говорят ученые?

И не где-нибудь в лесу, а в одном из самых оживленных городских районов. На газоне образовалась целая россыпь говорушек и синяков. Удивительно, что ни первый, ни второй вид нетипичны для города.

В центре Бреста выросли лесные грибы. Что говорят ученые?

Причина аномалии – теплая весна, а также низинное расположение Бреста.

В центре Бреста выросли лесные грибы. Что говорят ученые?

Виктор Демянчик, заместитель директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси: 
Прошли весенние апрельские ветры, они поразносили самые разнообразные споры, в том числе из лесов. После установилось безветрие. Сегодня стоит штиль, тепло, и даже махонький дождик провоцирует очень высокую относительную влажность воздуха.

В центре Бреста выросли лесные грибы. Что говорят ученые?

Конечно же, надо быть оптимистом. Это добрый знак, что в центре областного города, крупного города, удаленного от лесов, появился типичный представитель лесной флоры.

В центре Бреста выросли лесные грибы. Что говорят ученые?

А еще, уверены специалисты, это хороший знак в преддверии открытия нового сезона тихой охоты. Урожай грибов обещает быть не меньше прошлого.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На тихую охоту – не в лес, а в город. На минувших выходных на юго-западе Беларуси прошли сильные дожди, и уже через день появились первые грибы,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что было. Россия подложила дегтя/ Чехам нужен ПВТ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика