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Что было. Россия подложила дегтя/ Чехам нужен ПВТ

05.06.2018 22:30 — Разное | СТВ  
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Российский «подарок» к выставке

Сегодня в Беларуси большое аграрно-показательное событие – открытие выставки «Белагро-2018». Страна покажет, что умеет: технику, оборудование, продукты. Съехались прицениться к нашим успехам свыше пяти сотен представителей почти из 30 стран. Проводится выставка  уже четверть века. Начинали с малого. Теперь продукция отрасли – наша общая гордость. Мы сами довольны и других кормим. В структуре продовольственной валютной выручки более 60 процентов занимает продажа «молочки». Её знают на вкус в 46 странах мира, и число их с каждым годом растет. Вот уже и могилёвские предприятия выходят на японский рынок.

«Любая выставка – это заключение контрактов. Сегодня говорить рано, но думаю, что их будет не меньше, чем в 2017 году», – сказал начальник главка Минсельхозпрода Алексей Богданов. Уместно будет отметить, что за все годы нашего присутствия на рынках других стран не было претензий к качеству молока, сыров, сметаны. Ни у кого, кроме России, которая белорусскому предпочитает новозеландское. История споров даже получила название «молочных войн». И длится она с десяток лет. Даже теперь, несмотря на подписание в марте «дорожной карты» по снятию ограничений на поставку в Россию белорусской животноводческой продукции, с завтрашнего дня ставится очередной «временный» барьер. «Сообщение о закрытии наших предприятий – это очередное проявление протекционизма. Идет выбивание с рынка белорусских предприятий»,  отреагировал глава Минсельхозпрода Леонид Заяц. Эта ложка дегтя от братской страны, преподнесенная, будто невзначай, к открытию выставки, не испортит нашу бочку меда. Будут новые контракты и новые почитатели белорусских драников, колбасок и творожков.  

Чехи  в нашей IT-сфере 

Мир пристально всматривается в IT-сферу Беларуси. Еще с десяток лет назад никто и предположить не мог, что небольшая аграрная страна превратится в один из центров высоких технологий. Сейчас в белорусском ПВТ три сотни резидентов, в том числе с громкими брендами, экспорт услуг его за 2017 год превысил миллиард долларов. Теперь у парка приоритетные направления  искусственный интеллект, космические технологии, дополненная реальность и беспилотные автомобили.

Такой рывок, само собой, не может не интересовать мировое айтишное сообщество, правительства других стран. А сегодня сенаторы Чехии, прибывшие с визитом в Минск, обсуждали эту тему с белорусскими коллегами. «Мы обратили внимание на развитие отношений в области высоких технологий, потому что это ключевой вопрос сейчас для наших стран», – сообщил Сергей Рахманов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности. Что конкретно обсуждалось в ходе встречи, не сообщается. Известно только, что интерес чехов к развитию IT-бизнеса в Беларуси немалый. И, кстати, есть у ПВТ и чешские партнеры. Правда, официальная информация об итогах диалога гласит, что «стороны намерены придать импульс сотрудничеству Беларуси и Чехии в сфере высоких технологий». Кто же «против»? Мы только «за». 

Предлагаем и об этом почитать:  
1. На Брестчине дотла сгорела древняя мельница. Кому мешала реликвия? 

2. Познеру подарили белорусские носки. И вот как он отреагировал

В.Д.

 
Теги: Минск
 
 
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