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ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
05.06.2018 — Разное | Вороновская газета
«Кірмаш бяспекі» для детей на площади Тизенгауза
Писатели более чем из 10 стран собрались в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы
Открытие выставки заслуженного любительского коллектива Беларуси фотоклуба «Гродно»
Чествование победителей Республиканского конкурса среди журналистов и СМИ на лучшее освещение вопросов межнациональных и межконфессиональных отношений в Беларуси прошло в Сенаторском зале Гродненского историко-археологического музея
Международная научно-практическая конференция «Роль межнационального диалога в становлении и развитии общества» в Гродненской областной научной библиотеке имени Е. Карского
В лютеранской кирхе Святого Иоанна состоялся концерт известного исполнителя из Германии Армина Бекера
Бал у Элизы Ожешко
Открытие панорамной площадки
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«Кірмаш бяспекі» для детей на площади Тизенгауза Писатели более чем из 10 стран собрались в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы Открытие...
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