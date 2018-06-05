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ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия

05.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия

«Кірмаш бяспекі» для детей на площади Тизенгауза 

ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия

Писатели более чем из 10 стран собрались в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы 

ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия

ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия

ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия

Открытие выставки заслуженного любительского коллектива Беларуси фотоклуба «Гродно» 

ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия

Чествование победителей Республиканского конкурса среди журналистов и СМИ на лучшее освещение вопросов межнациональных и межконфессиональных отношений в Беларуси прошло в Сенаторском зале Гродненского историко-археологического музея 

ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия

ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия


Открытие памятника Давыду Городенскому 

ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия

ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия

ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия

ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия

ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия

ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия

Международная научно-практическая конференция «Роль межнационального диалога в становлении и развитии общества» в Гродненской областной научной библиотеке имени Е. Карского 

ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия

ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия

ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия

ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия

ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия

В лютеранской кирхе Святого Иоанна состоялся концерт известного исполнителя из Германии Армина Бекера 

ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия

ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия

Бал у Элизы Ожешко 

ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия

Открытие панорамной площадки 

ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия

http://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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«Кірмаш бяспекі» для детей на площади Тизенгауза  Писатели более чем из 10 стран собрались в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы  Открытие...
 
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