ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия





«Кірмаш бяспекі» для детей на площади Тизенгауза

























Писатели более чем из 10 стран собрались в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы





















Открытие выставки заслуженного любительского коллектива Беларуси фотоклуба «Гродно»













Чествование победителей Республиканского конкурса среди журналистов и СМИ на лучшее освещение вопросов межнациональных и межконфессиональных отношений в Беларуси прошло в Сенаторском зале Гродненского историко-археологического музея























Открытие памятника Давыду Городенскому

































Международная научно-практическая конференция «Роль межнационального диалога в становлении и развитии общества» в Гродненской областной научной библиотеке имени Е. Карского





































В лютеранской кирхе Святого Иоанна состоялся концерт известного исполнителя из Германии Армина Бекера





















Бал у Элизы Ожешко





















Открытие панорамной площадки

























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