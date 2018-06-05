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Бывший капитан БГК подписал контракт со СКА

05.06.2018 22:01 — Разное | Партизан  
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Дмитрий Никуленков, экс-капитан БГК им. Мешкова, не стал продлевать контракт с брестским клубом. В конце мая наш плеймейкер не мог с точностью назвать, куда он перейдет играть, но на днях стало известно, что он неожиданно для многих подписал контракт с главным антагонистом своего теперь уже бывшего клуба, минским СКА.

Никуленков получил несколько предложений сыграть за зарубежные клубы, сообщает «Гандбол. Быстрый центр», но принял решение в пользу жены и детей. Свое решение Дима объяснил тем, что хочет находиться ближе к семье, которая уже год живет в Минске, где дети ходят в школу. По словам разыгрывающего, в БГК также предлагали ему остаться, но это предложение было запоздалым, пишет "Вечерний Брест".



В этом сезоне БГК им. Мешкова покинули сразу несколько любимых болельщиками игроков. Ушла почти вся возрастная балканская «диаспора» - Растко Стойкович, Любо Вукич, Райко Проданович, Раде Миятович. Воспитанник брестчан Олег Астрашапкин отправляется играть за венгерский клуб «Чугро», в котором провел в аренде несколько сезонов. Тренерский штаб покинул Игорь Раповец. Немногим ранее, не доиграв и одного сезона, клуб покинул Константин Игропуло.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Дмитрий Никуленков, экс-капитан БГК им. Мешкова, не стал продлевать контракт с брестским клубом. В конце мая наш плеймейкер не мог с точностью назвать, куда он...
 
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