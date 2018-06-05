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В Италии разбирают дело о гибели белоруса на скутере

05.06.2018 21:59 — Разное | Партизан  
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Эта авария со смертельным исходом произошла еще 7 лет назад, но лишь сегодня дело подходит к своему завершению, пишет итальянский ресурс Tuscia Web.
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В августе 2011 года уроженец Беларуси 26-летний Сергей Чикун, живший в коммуне Ветралла, возвращался днем к себе домой на скутере Yamaha Tmax.

В это же время по данной двухполосной дороге на автомобиле Citroen C3 ехал из отпуска, проведенного на море, сверстник Сергея – житель города Ареццо – вместе со своей подругой.

В определенный момент водитель машины понял, что выехал не на ту трассу, и принялся искать место для разворота. Найдя подходящее, он начал движение влево.

Но свой маневр закончить не успел. В этот момент в заднюю часть автомобиля врезался скутер, на котором двигался Чикун. Несмотря на одетый шлем, полученные Сергеем травмы оказались фатальными.
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Фото: tusciaweb.eu

Житель Ареццо находится сейчас на скамье подсудимых по обвинению в непредумышленном убийстве.

Во время маневра водитель автомобиля, судя по всему, включал поворотник, но его обвиняют в том, что не убедился в отсутствии движущихся сзади транспортных средств.

Подсудимый и его спутница утверждают обратное. Защита упирает на то, что уроженец Беларуси якобы ехал со скоростью 133 км/ч, в то время как разрешенная на этом участке – 70 км/ч.

Судебное разбирательство отложено до 23 июля для обсуждения и вынесения приговора.

Сообщается, что детдомовец Сергей Чикун впервые приехал в Италию в 1994 году, когда ему было 8 лет. В Ветралле он нашел семью.

В возрасте 18 лет парень решил не возвращаться в Беларусь, а остаться в Италии, и начал работать в деревообрабатывающей мастерской своего приемного отца.

 
 
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Эта авария со смертельным исходом произошла еще 7 лет назад, но лишь сегодня дело подходит к своему завершению, пишет итальянский ресурс Tuscia Web.
 
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