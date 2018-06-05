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В столовых Барановичского университета мясо в порциях заменяли дорогими овощами

05.06.2018 21:53 — Разное | Партизан  
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Комитет госконтроля проверил организацию питания во всех вузах страны. Выяснилось, что Барановичскому университету овощи местного производства некая организация поставляла с 52%-й надбавкой к цене производителя: в итоге общая надбавка была 80%, сообщает sb.by.

Чтобы «вписаться» в требуемую цену, в столовой снижали количество мяса или рыбы в порции — вместо 75—100 граммов клали 50.

Нарушения выявлены не только в Барановичах, но и в других вузах страны.

По результатам проверок по стране было объявлено более 50 выговоров и замечаний, шесть работников общепита уволены, многих лишили премии. Вузам-нарушителям направлены рекомендации и дан срок на исправление недостатков.



 
 
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Комитет госконтроля проверил организацию питания во всех вузах страны. Выяснилось, что Барановичскому университету овощи местного производства некая...
 
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