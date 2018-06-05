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В центре Добруша девушка поругалась по телефону с парнем и прыгнула с моста с 6-метровой высоты

05.06.2018 21:43 — Разное | Партизан  
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Её спасли очевидцы.

Внимание удившего ранним воскресным утром рыбу недалеко от места в центре города, более известного среди добрушан как «бушуйка», слесаря-ремонтника РМЦ бумажной фабрики Олега Борисенко привлек необычный приглушенный звук, донесшийся с противоположной стороны моста. Бросив взгляд на воду, мужчина поначалу не поверил глазам: быстрое течение Ипути сносило молодую женщину. Голова её то скрывалась под водой, то снова появлялась на поверхности, пишет "ПроГомель".

– За несколько минут перед случившимся, а было это в шестом часу утра, я обратил внимание на эту девушку в белой кофточке и короткой куртке темного цвета, – в  разговоре с журналистом «ДК» вспоминал события того утра Олег Михайлович. – Она стояла по другую сторону моста недалеко от нынешнего павильона ритуальных услуг. С телефоном в руках и  наушниками. Не берусь утверждать: то ли эмоционально разговаривала с кем-то, то ли слушала музыку. А потом –  неожиданно… Эти странные хлопок и громкий женский вскрик…

Бросив удочки, рыболов бросился на помощь. Уже на бегу заметил приближавшихся к плотине двух молодых людей. По информации первого заместителя начальника райотдела милиции Дениса Кима, ими оказались асфальтобетонщик  ДРСУ-150 Николай Малашенко и его товарищ, на днях демобилизовавшийся из армии Евгений Меркало. Друзья возвращались домой после отдыха на острове. Рыболов громко крикнул им: «Там человек тонет!».

– Не окажись рядом этих молодых ребят, безусловно, спасал бы сам, – признается Олег Борисенко. – Но парни, к их чести, среагировали молниеносно. Раздеваясь на ходу, один за другим бросились в воду. Прошло совсем немного времени до момента, когда добровольные спасатели доплыли до тонущей и, преодолевая боковое течение реки, вытащили её на берег. Я вызвал скорую помощь…



Евгений, чтобы облегчить доступ к пострадавшей, на руках вынес ее на плотину. Здесь в тяжелом состоянии, но в полном сознании, девушка была передана бригаде медиков, которая доставила ее в реанимационное отделение центральной райбольницы.

По предварительной информации, полученной в РОВД, прыгнуть в реку с 6-метровой высоты моста молодую работницу одного из городских предприятий подвигло возбужденное душевное состояние, вызванное ссорой с парнем. Печальные последствия отчаянного поступка усугубились тем, что на пути её стремительного полета оказался широкий бетонный выступ, скрытый под небольшой толщей воды. Итог – компрессионный перелом позвоночника, повреждения ног и другие тяжелые травмы. После необходимых оперативных мероприятий добрушских медиков девушка переправлена в областную клиническую больницу.

А как расценивают случившееся сами спасатели 18-летней девушки? В разговоре с автором этих строк Николай Малашенко и Евгений Меркало скромно заявили: ничего особенного, так бы поступило большинство нормальных людей. Хотя, сделали оговорку ребята, есть разные. В данной ситуации, к примеру, водитель проехавшего по плотине микроавтобуса, не среагировавший на жесты рыболова, мог бы оперативно доставить спасенную в больницу. И ускорить оказание ей квалифицированной врачебной помощи. Не пожелал?!

По факту попытки суицида сейчас правоохранители проводят проверку.

 
Теги: Гомель
 
 
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