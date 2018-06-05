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Трёхэтажный особняк, Audi Q7 и финансовая пирамида. Блогера из Калинковичей задержали по подозрению в неуплате налогов в крупном размере

05.06.2018 21:37 — Разное | Партизан  
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Калинковичский блогер Виталий Манько задержан на трое суток и уже сегодня может быть доставлен в Гомель в изолятор временного содержания.

Его обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности и неуплате налогов в крупном размере, сообщает «Радио Свобода».




Виталия Манько задержали в понедельник, 4 июня, прямо на улице в Калинковичах. В его трёхэтажном особняке были произведены обыски, изъяты на проверку компьютер, мобильные телефоны, финансовые документы. Сам Виталий Манько сейчас находится в Мозырском межрайонном отделе Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля.

В Мозырь Манько поехал в сопровождении милиционеров на машине, которая зарегистрирована на его жену. Валентина требовала забрать её, однако сделать это ей не разрешили. Автомобиль отправлен на штрафстоянку.


На фоне дом Виталия Манько. Скриншот из видео Ларисы Щиряковой

Виталий и Валентина растят шестерых несовершеннолетних детей. Младшему сыну исполнилось 2 месяца. Помимо предпринимательства, Манько занимался ещё и блогерствам. В Калинковичах он стал известен после публикации видео на YouTube о деятельности местных властей, милиции и ГАИ.


Внутри дома. Скриншот из видео Ларисы Щиряковой

Как стало известно Progomel.by, Виталий имеет свой рекламный сайт, зарегистрированный по адресу http://kalinkovichi.as-gard.biz/, и имеющий прямое отношение к некой структуре «As-Gard». Необходимых по законодательству данных при ведении предпринимательской деятельности обнаружить на нём не удалось.



«Миссия Альянса «Ас-Гард» — создать Совершенные, взаимовыгодные отношения между Простыми людьми и Бизнесменами, объединить их на ресурсах «Ас-Гарда». Простым людям предоставить доступ к самым выгодным предложениям, низким ценам на товары и услуги в их городе. Помогать экономить на привычных вещах, наполнять жизнь красочными впечатлениями. Делать процесс использования дисконтной программы «Ас-Гард» простой и доступной как с технической, так и с материальной стороны», – сообщается в описании проекта.

При этом ссылка ведёт на основной сайт http://as-gard.biz/, где участникам партнёрской программы обещают высокий доход. Ради интереса мы нажали на кнопку «рассчитать прибыль» для города с населением Гомеля. Результат: «Запуск через 3 дня, оборот в месяц $50000, рентабельность 27%». По некоторым признакам это ни что иное, как финансовая пирамида. Если ввести запрос в Google «Ас-Гард УНП», то можно увидеть многочисленные филиалы так называемого «Альянса Бизнесменов».

Возможно, интерес правоохранителей к этому бизнесу и послужил основной причиной задержания блогера Виталия Манько. Также возникают вопросы и к иным источникам финансового состояния калинковичанина, который зарегистрирован в качестве ИП. Например, несколько лет назад он пересел на свежую Audi Q7 (предположительно 2014 г.в.).

Напомним, ранее гомельский активист и блогер Константин Жуковский на выборах в гор– и областной Советы депутатов задекларировал за 2016 год доход в 77 тысяч польских злотых и 1300 долларов — в общей сумме примерно 20 тысяч долларов в эквиваленте или $1666,66 в месяц.


 
Теги: Гомель
 
 
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Калинковичский блогер Виталий Манько задержан на трое суток и уже сегодня может быть доставлен в Гомель в изолятор временного содержания.
 
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