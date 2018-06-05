Футбол. Тренер Александр Лисовский вернулся в БАТЭ

ex-press.by Известный специалист Александр Лисовский вернулся в БАТЭ, получив назначение на должность старшего тренера борисовского клуба, пишет





Лисовский на протяжении четырех с лишним лет (2013-17) входил в штаб Александра Ермаковича, а до того возглавлял дублирующий состав "желто-синих" (2011-13) и работал тренером в детско-юношеской школе клуба из Борисова (2011).





Помимо того, борисовская страница есть и в игроцкой карьере Лисовского. Техничный полузащитник выступал в БАТЭ в 1998-2002 годах — и за это время становился чемпионом Беларуси (1999), серебряным (1998, 2000) и бронзовым (2001) призером национальных первенств.



