Действия "Нафтогаза Украины" по аресту зарубежных активов "Газпрома" бросают тень на будущее отношений с Киевом по транзиту и поставкам газа, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы считаем, что решение Стокгольмского арбитражного суда носит достаточно предвзятый характер, и по двум конкретно контрактам, которые между собой взаимоувязаны - на поставку газа и на транзит газа, было принято абсолютно разное зеркальное решение, противоречащее логике даже. И в одном случае не были учтены условия, которые были прописаны в контракте на поставку газа take or pay, в другом случае при транзите газа наоборот были учтены условия, которых не было в контракте - ship or pay. Соответственно дискриминационный характер носит решение, и поэтому сегодня, как вы знаете, "Газпром" подал апелляцию в суд Швеции", - напомнил министр.