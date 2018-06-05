В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новак раскритиковал действия "Нафтогаза" по взысканию денег с "Газпрома" Действия "Нафтогаза Украины" по аресту зарубежных активов "Газпрома" бросают тень на будущее отношений с Киевом по транзиту и поставкам газа, заявил журналистам...

"Газпром" работает над правовой стороной вопроса, поэтому конечно на наш взгляд те меры, которые сегодня предпринимают украинские коллеги по взысканию задолженности, они не приводят к положительному решению этого вопроса с точки зрения дальнейшего взаимодействия и обсуждения на будущее ситуации, связанной с поставками газа на Украину, с транзитом и так далее. Поэтому мы считаем, что для дальнейших партнерских отношений нехороший эффект наносят такие действия. И видим, что со стороны европейских государств, которые нацелены на то, чтобы были отрегулированы эти отношения, есть некое удивление тому, что это так сегодня происходит", - заявил российский министр.