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Искусственные сосуды смогут создавать в Китае
Новый способ придумали учёные из Шеньженского института передовых технологий в Китае, сообщает журнал Advanced Functional Materials.
Разработанная технология позволяет производить двухслойный имплантат, на внутренней поверхности которого сможет расти натуральная ткань. Первый слой из полимерного состава сворачивается в трубочку, как только достигает температуры тела человека.
Сосуду придают такую форму ещё до вживления. Операция проходит при комнатной температуре, из-за чего искусственный имплант перестаёт держать трубчатую форму.
Важность открытия китайских учёных доказывает статистика ВОЗ. Согласно ей, болезни сердца и сосудов находятся на первом месте среди причин преждевременной смерти. Ежегодно от них умирают более 17,5 миллионов человек в мире.
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Новый способ придумали учёные из Шеньженского института передовых технологий в Китае
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