Искусственные сосуды смогут создавать в Китае

Новый способ придумали учёные из Шеньженского института передовых технологий в Китае, сообщает журнал Advanced Functional Materials.

Разработанная технология позволяет производить двухслойный имплантат, на внутренней поверхности которого сможет расти натуральная ткань. Первый слой из полимерного состава сворачивается в трубочку, как только достигает температуры тела человека.

Сосуду придают такую форму ещё до вживления. Операция проходит при комнатной температуре, из-за чего искусственный имплант перестаёт держать трубчатую форму.

Важность открытия китайских учёных доказывает статистика ВОЗ. Согласно ей, болезни сердца и сосудов находятся на первом месте среди причин преждевременной смерти. Ежегодно от них умирают более 17,5 миллионов человек в мире.