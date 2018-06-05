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Бесправник врезался в учебный автомобиль в Жабинковском районе
В результате аварии один человек получил травмы различной степени тяжести, сообщили в
ДТП произошло пятого июня на первом километре трасы Р7 Каменец – Жабинка – Федьковичи.
По предварительным данным, мужчина за рулём Opel, без водительских прав, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с учебным автомобилем Daewoo, который затем протаранил Mercedes-Benz.
От удара учебную машину выбросило в кювет. На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ. В результате аварии пострадал только инструктор по вождению ДОСААФ.
Фото ГАИ
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В результате аварии один человек получил травмы различной степени тяжести, сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.
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