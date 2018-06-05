Бесправник врезался в учебный автомобиль в Жабинковском районе

В результате аварии один человек получил травмы различной степени тяжести, сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома .

ДТП произошло пятого июня на первом километре трасы Р7 Каменец – Жабинка – Федьковичи.

По предварительным данным, мужчина за рулём Opel, без водительских прав, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с учебным автомобилем Daewoo, который затем протаранил Mercedes-Benz.

От удара учебную машину выбросило в кювет. На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ. В результате аварии пострадал только инструктор по вождению ДОСААФ.

Фото ГАИ