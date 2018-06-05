Дизайнер Кейт Спейд найдена мёртвой в Нью-Йорке

Известную американскую модель и дизайнера обнаружили в квартире в Нью-Йорке, сообщают СМИ.

Предварительная версия случившегося – самоубийство. Тело Кейт обнаружила домработница, которая пришла утром.

По информации Washington Post, вокруг шеи дизайнера был повязан красный шарф. Кроме этого, в квартире была найдена предсмертная записка, однако её содержание пока неизвестно.

Популярность к Кейт Спейд пришла в 1993 году, когда она со своим мужем основала Kate Spade New York, которая стала выпускать одежду, аксессуары и обувь. Сегодня сеть этой компании насчитывает около 140 торговых точек в США и более 175 за рубежом.