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Дизайнер Кейт Спейд найдена мёртвой в Нью-Йорке
Известную американскую модель и дизайнера обнаружили в квартире в Нью-Йорке, сообщают СМИ.
Предварительная версия случившегося – самоубийство. Тело Кейт обнаружила домработница, которая пришла утром.
По информации Washington Post, вокруг шеи дизайнера был повязан красный шарф. Кроме этого, в квартире была найдена предсмертная записка, однако её содержание пока неизвестно.
Популярность к Кейт Спейд пришла в 1993 году, когда она со своим мужем основала Kate Spade New York, которая стала выпускать одежду, аксессуары и обувь. Сегодня сеть этой компании насчитывает около 140 торговых точек в США и более 175 за рубежом.
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Известную американскую модель и дизайнера обнаружили в квартире в Нью-Йорке
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