В Гватемале проводят срочную эвакуацию из-за активности вулкана Фуэго

Из-за нового всплеска активности, власти страны объявили пятого июня экстренную эвакуацию на территориях вблизи вулкана Фуэго, об этом сообщает национальная служба по снижению последствий стихийных бедствий.

Согласно заявлению, все люди в посёлках, граничащих с вулканом, должны покинуть опасную зону, так как Фуэго стал активен и есть тенденция к росту. По результатам анализа, возможны пирокластические и грязевые вулканические потоки. Эвакуированы будут все жители, оставшиеся в опасных районах, а также медики, спасатели и журналисты.

На данный момент жертвами стихии стали 75 человека, 35 пострадавших были госпитализированы в критическом состоянии. Кроме этого, 192 пропали без вести. Президент Беларуси направил соболезнование Президенту Гватемалы в связи с многочисленными жертвами в результате извержения вулкана Фуэго.

Фото AP