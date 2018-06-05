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Робота-пожарного изобрели в Японии (Видео)
Инженеры из Университета Тохоку и Национального технологического института создали прототип робота, который в будущем сможет помочь пожарным.
Машина поднимается в воздух с помощью воды под большим давлением. Устройство состоит из пожарного рукава с несколькими датчиками впереди и в центре. Кроме этого, там же имеются сопла, через которые подаётся вода. Благодаря их расположению, робот может распылять жидкость в различных направлениях.
Пока это всего лишь прототип, однако учёные не перестанут усовершенствовать своё изобретение. По их словам, они смогут увеличить длину пожарного рукава и высоту подъёма робота.
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Инженеры из Университета Тохоку и Национального технологического института создали прототип робота, который в будущем сможет помочь пожарным.
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