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Робота-пожарного изобрели в Японии (Видео)

06.06.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Инженеры из Университета Тохоку и Национального технологического института создали прототип робота, который в будущем сможет помочь пожарным.

Машина поднимается в воздух с помощью воды под большим давлением. Устройство состоит из пожарного рукава с несколькими датчиками впереди и в центре. Кроме этого, там же имеются сопла, через которые подаётся вода. Благодаря их расположению, робот может распылять жидкость в различных направлениях.

Пока это всего лишь прототип, однако учёные не перестанут усовершенствовать своё изобретение. По их словам, они смогут увеличить длину пожарного рукава и высоту подъёма робота. 

 
 
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​Инженеры из Университета Тохоку и Национального технологического института создали прототип робота, который в будущем сможет помочь пожарным.
 
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