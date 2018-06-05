МЧС Беларуси: пожар рядом с ЧАЭС не повлиял на радиационный фон в стране

Ситуация с радиационной обстановкой в Беларуси остаётся стабильной, об этом сообщает МЧС .

«Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» предоставил данные о состоянии радиационной обстановки.

Согласно полученной информации, представленных стационарными пунктами наблюдения радиационного мониторинга и измерительными пунктами автоматизированной системы контроля на приграничных территориях, превышений уровней гамма-излучения не зафиксировано.

Кроме этого, в МЧС рассказали, что погодные условия 5-6 июня в южных областях Беларуси не будут способствовать распространению воздушных масс. С 5 июня Гидромет будет пристально следить за радиационно-экологической ситуацией в Гомельской области.

Напомним , в чернобыльской зоне отчуждения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив площадью 10 гектаров. В ликвидации пожара принимают участие более 130 человек с привлечением авиации. МЧС Беларуси находится в контакте со своими украинскими коллегами.