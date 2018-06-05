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МЧС Беларуси: пожар рядом с ЧАЭС не повлиял на радиационный фон в стране

06.06.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Ситуация с радиационной обстановкой в Беларуси остаётся стабильной, об этом сообщает МЧС.

«Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» предоставил данные о состоянии радиационной обстановки.

Согласно полученной информации, представленных стационарными пунктами наблюдения радиационного мониторинга и измерительными пунктами автоматизированной системы контроля на приграничных территориях, превышений уровней гамма-излучения не зафиксировано.

Кроме этого, в МЧС рассказали, что погодные условия 5-6 июня в южных областях Беларуси не будут способствовать распространению воздушных масс. С 5 июня Гидромет будет пристально следить за радиационно-экологической ситуацией в Гомельской области.

Напомним, в чернобыльской зоне отчуждения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив площадью 10 гектаров. В ликвидации пожара принимают участие более 130 человек с привлечением авиации. МЧС Беларуси находится в контакте со своими украинскими коллегами. 

 
 
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​Ситуация с радиационной обстановкой в Беларуси остаётся стабильной, об этом сообщает МЧС.
 
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