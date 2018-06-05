6 июня. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Международный день русского языка (в мире более 150 млн русскоязычных, ещё более 100 млн человек владеют русским как вторым языком).

Россия - Пушкинский день.

Швеция - Национальный день.

ПРИМЕТЫ:

Симон Столпник. Девушки верили, что если в этот день коснуться лепестками шиповника лица, то лицо станет нежным, светлым. Дождь в этот день - к обилию грибов.

РОДИЛИСЬ:

1606 Пьер КОРНЕЛЬ, французский драматург, представитель классицизма.

1799 Александр Сергеевич ПУШКИН, великий российский поэт, создатель современного русского литературного языка. Как известно, на визитной карточке поэта стояла только его фамилия, и этого было вполне достаточно. Погиб на дуэли, защищая честь жены.

1825 Фридрих БАЙЕР, немецкий бизнесмен - основатель компании «Bayer AG».

1875 Томас МАНН, немецкий писатель.

1875 Уолтер Перси КРАЙСЛЕР, американский промышленник, основал автомобильную корпорацию «Крайслер».

1903 Арам Ильич ХАЧАТУРЯН, армянский композитор, автор знаменитых балетов «Спартак» и «Гаянэ», лауреат 5 (!) Государственных премий СССР, Размер одной этой премии составлял гигантскую по тем временам сумму - 5.000 рублей.

1904 Татьяна Ивановна ПЕЛЬТЦЕР, российская актриса.

1935 ДАЛАЙ-ЛАМА 14-й (Нгагванг Ловзанг Тенцин Гьятсо), религиозный лидер Тибета. Далай-лама в переводе означает «великий из верховных». В представлении буддистов он не умирает, а перевоплощается в ребёнка.

1947 Бари Каримович АЛИБАСОВ, музыкант, продюсер группы «На-На». Его отец - наполовину хакас, наполовину казах. Мать - татарка.

1950 Алексей Ануфриевич ДУДАРЕВ, белорусский драматург. По его сценарию снят фильм «Белые Росы».

1969 Александр Олегович СТРИЖЁНОВ, российский режиссёр. Муж телеведущей Екатерины Стрижёновой. У них две дочери.

1969 Владимир Александрович ЛЁВКИН, участник группы «На-На». В 2003 году победил рак головного мозга.

1972 Нориаки КАСАИ, японский прыгун с трамплина.

1981 Борис Вениаминович и Константин Вениаминович БУРДАЕВЫ, братья-близнецы, участники группы «Братья Грим».

СОБЫТИЯ:

1882 Американец Генри СИЛИ запатентовал электрический утюг. В ранних электрических утюгах не было устройства, позволявшего регулировать температуру, поэтому они часто перегревались и прожигали одежду.

1933 В городе Кэмден (США) открылся первый в мире кинотеатр, в котором автолюбители могли смотреть кино, не выходя из авто. Билет стоил 25 центов на одного человека плюс 25 центов за «просмотр» фильма машиной, но в сумме не превышал 1 доллара. Размер экрана был 12 х 15 м.

1941 Английская разведка доложила своему правительству дату вторжения немецких войск в СССР - 22 июня.

1954 Папа Римский открыл телесеть «Евровидение», принадлежавшую тогда восьми странам.

1981 В штате Бихар (Индия) произошла самая крупная в мировой истории железнодорожная катастрофа, в которой погибло более 800 человек.

1984 Вышла первая компьютерная версия игры «Тетрис».

1995 Умер Савелий КРАМАРОВ, российский актёр. В начале 1980-х гг. эмигрировал в США, где излечил свое косоглазие, придававшее ему неповторимый облик.

1996 В Лондоне Доминик О'БРАЙЕН запомнил расположение перетасованных карт одной колоды за 38,29 секунд (рекорд).

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

6 июня - это шестой день шестого месяца, в связи с чем популярны оккультные толкования этой даты. Так, например, 6 июня родился Дэмьен - антигерой знаменитого фильма «Омен».