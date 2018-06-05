ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

6 июня. События и люди

06.06.2018 05:40 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
6 июня. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Международный день русского языка (в мире более 150 млн русскоязычных, ещё более 100 млн человек владеют русским как вторым языком).

Россия - Пушкинский день.

Швеция - Национальный день.

ПРИМЕТЫ:

Симон Столпник. Девушки верили, что если в этот день коснуться лепестками шиповника лица, то лицо станет нежным, светлым. Дождь в этот день - к обилию грибов.

РОДИЛИСЬ:

1606 Пьер КОРНЕЛЬ, французский драматург, представитель классицизма.

1799 Александр Сергеевич ПУШКИН, великий российский поэт, создатель современного русского литературного языка. Как известно, на визитной карточке поэта стояла только его фамилия, и этого было вполне достаточно. Погиб на дуэли, защищая честь жены.

1825 Фридрих БАЙЕР, немецкий бизнесмен - основатель компании «Bayer AG».

1875 Томас МАНН, немецкий писатель.

1875 Уолтер Перси КРАЙСЛЕР, американский промышленник, основал автомобильную корпорацию «Крайслер».

1903 Арам Ильич ХАЧАТУРЯН, армянский композитор, автор знаменитых балетов «Спартак» и «Гаянэ», лауреат 5 (!) Государственных премий СССР, Размер одной этой премии составлял гигантскую по тем временам сумму - 5.000 рублей.

1904 Татьяна Ивановна ПЕЛЬТЦЕР, российская актриса.

1935 ДАЛАЙ-ЛАМА 14-й (Нгагванг Ловзанг Тенцин Гьятсо), религиозный лидер Тибета. Далай-лама в переводе означает «великий из верховных». В представлении буддистов он не умирает, а перевоплощается в ребёнка.

1947 Бари Каримович АЛИБАСОВ, музыкант, продюсер группы «На-На». Его отец - наполовину хакас, наполовину казах. Мать - татарка.

1950 Алексей Ануфриевич ДУДАРЕВ, белорусский драматург. По его сценарию снят фильм «Белые Росы».

1969 Александр Олегович СТРИЖЁНОВ, российский режиссёр. Муж телеведущей Екатерины Стрижёновой. У них две дочери.

1969 Владимир Александрович ЛЁВКИН, участник группы «На-На». В 2003 году победил рак головного мозга.

1972 Нориаки КАСАИ, японский прыгун с трамплина.

1981 Борис Вениаминович и Константин Вениаминович БУРДАЕВЫ, братья-близнецы, участники группы «Братья Грим».

СОБЫТИЯ:

1882 Американец Генри СИЛИ запатентовал электрический утюг. В ранних электрических утюгах не было устройства, позволявшего регулировать температуру, поэтому они часто перегревались и прожигали одежду.

1933 В городе Кэмден (США) открылся первый в мире кинотеатр, в котором автолюбители могли смотреть кино, не выходя из авто. Билет стоил 25 центов на одного человека плюс 25 центов за «просмотр» фильма машиной, но в сумме не превышал 1 доллара. Размер экрана был 12 х 15 м.

1941 Английская разведка доложила своему правительству дату вторжения немецких войск в СССР - 22 июня.

1954 Папа Римский открыл телесеть «Евровидение», принадлежавшую тогда восьми странам.

1981 В штате Бихар (Индия) произошла самая крупная в мировой истории железнодорожная катастрофа, в которой погибло более 800 человек.

1984 Вышла первая компьютерная версия игры «Тетрис».

1995 Умер Савелий КРАМАРОВ, российский актёр. В начале 1980-х гг. эмигрировал в США, где излечил свое косоглазие, придававшее ему неповторимый облик.

1996 В Лондоне Доминик О'БРАЙЕН запомнил расположение перетасованных карт одной колоды за 38,29 секунд (рекорд).

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

6 июня - это шестой день шестого месяца, в связи с чем популярны оккультные толкования этой даты. Так, например, 6 июня родился Дэмьен - антигерой знаменитого фильма «Омен».

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр ПУШКИН, Уолтер КРАЙСЛЕР, Арам ХАЧАТУРЯН, Бари АЛИБАСОВ и другие.
 
Новости дня
Новости разные
 
ХІІ Фестиваль национальных культур: фотоностальгия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.06.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Инфа-Курьер

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика